Blumenkohl Von dialektischer Schönheit

Nichts gegen eine rot glänzende Paprikaschote, die Häute der Zwiebel oder das grüne Muster der Zucchini. Die sind wunderbar, von organischer Schönheit, aber der Blumenkohl ist eine Pflanze anderer Art. Kein Gemüse ist im rohen Zustand von so widersprüchlicher Schönheit.

Kaum eine Sprache kommt ohne den naheliegenden Vergleich aus: Blumen-kohl, cauli-flower, chou-fleur, in China spricht man vom báihuācài, dem weißen Blumengemüse. Und wirklich, was da zwischen den groben grünen Blättern hervorlugt, wird dem Namen gerecht. Die Windungen des Blumenkohls haben etwas Florales. Zugleich sind sie grundsolide, nicht filigran wie gewöhnliche Blüten, sondern knollig und dick. Man merkt sofort, das hat Substanz. Diese üppige Blume sieht nicht nur schön aus, sondern kann auch den Magen füllen.

Der Blumenkohl ist ein Gemüse, das man ohne zu zögern als fleischig bezeichnen mag. Ja, er ähnelt sogar einem Organ, das viele höhere Tiere besitzen und das ihnen meist gute Dienste leistet: dem Gehirn. Mit etwas Fantasie zumindest. Der Blumenkohl wirkt, als habe ihn jemand mit großartigem handwerklichen Können in mühseliger Handarbeit aus einem synthetischen Material geformt, aus Wachs oder Plastik vielleicht. Kann so etwas wirklich einfach wachsen? Von ganz alleine aus der Erde sprießen und aussehen, als habe man es in eine Form gegossen und dann in grüne Blätter eingewickelt?



Und dann diese Farbe: ein reines Milchweiß. Innen wie außen, durch und durch. Und das ist nur die Optik. Wenn man dem weißen Kopf mit einem Messer zu nahe kommt, wird die Verwirrung noch größer. Er quietscht und knatscht, wenn man ihn zerschneidet. Zermalmt man eines der weißen Gummiröschen ungekocht zwischen den Zähnen, ist es fast eine Überraschung, dass der Geschmack leicht herb und delikat ist, wie es sich für einen Kohl gehört.

Vielleicht ist der Blumenkohl auch nicht einfach nur ein Gemüse, sondern ein Hinweis auf den schöpferischen Geist, auf den formenden göttlichen Eingriff. Nun, wie dem auch sei, wenn Natur und Kultur zusammenkommen, kann man aus diesem fantastischen Gemüse ganz einfach eine leckere Suppe kochen. Dazu braucht man nicht mehr als den Blumenkohl in kleinen Würfeln, eine Zwiebel, vielleicht ein paar Kartoffeln, etwas Sahne und Gewürze nach Geschmack. In Butter dünsten, eine Weile kochen lassen, dann kommt der Pürierstab. Und löst alle Widersprüche in Wohlgefallen auf. Mahlzeit!

