Kartoffel Die bescheidene Göttin

Geografische Grenzen sind ihr egal. Die Kartoffel ist auf der ganzen Welt erfolgreich. Halleluja! Ein Superstar ohne Starallüren. Sie kommt als festkochende Beilage, fettiger Mittelpunkt, köstliches Gemüse oder frittiert-getrocknetes Seelenheil daher.



In ihrer Herrlichkeit steht sie über ihrem irdischen Gewand: die ärmliche braune Schale, die Keimlinge, die grünen Stellen. Das Auge isst mit, aber kauft nicht ein. Die Kartoffel ist günstig zu haben, in der großen Kiste im Supermarkt gleich neben den Eiern. Auf dem Weg nach Hause ist die Kartoffel hart im Nehmen. Dort begnügt sie sich mit den dunkelsten Orten, an die sich sonst kaum jemand wagt. Bis sie wieder gerufen wird und ins Licht der Dunstabzugshaube emporsteigt.

Sie manifestiert sich in jeder Form, genau so, wie ihre Jünger es gerade brauchen. Sättigungsbeilage ist für sie kein Schimpfwort, sondern Berufung. Als Pellkartoffel, Kartoffelbrei oder Kloß lässt sie anderen auf dem Teller den Vortritt und ist doch immer da; warm, weich, beruhigend. Nach ausschweifenden Nächten rettet sie ihre Esser uneitel vor dem Kater ihres Lebens. Kinder und Eltern bewahrt sie am Abendbrottisch gütig vor hysterischen Zusammenbrüchen.



Eigentlich braucht sie keine Hilfe im Kampf gegen den Hunger. Ganz allein füllt die Kartoffel einen Magen so gut und vollständig, dass keine Wünsche offen bleiben. Bratkartoffeln, Reibekuchen, Pommes oder Tartiflette – hat jemand das Mischgemüse vermisst?

Ihre wahre Göttlichkeit erschließt sich aber erst beim Blick über den Gnocchitellerrand. Denn auch, wenn es nicht der Lehrmeinung der Landeskirche entspricht: Sie kann auch Gemüse sein. Ganz einfach, indem sie sich mit Reis, Mehl oder Nudeln vereinigt. Gözleme mit scharfer Kartoffelfüllung, Pizza mit Rosmarinkartoffeln, Kartoffelcurry mit Reis, Pasta e Patate: Himmlisch! Wer jemals in Sarajevo ein fettiges Burek mit köstlich-würziger Kartoffelfüllung gekostet hat, kniet nieder vor Ehrfurcht und Glück.

Und dann transzendiert die Kartoffel durch die Aggregatzustände und verwandelt ihre Stärke in Wodka. Die Erleuchtung ist nah. Amen.

Zu manchen Zutaten hat man ein besonderes Verhältnis. In unserer neuen Serie "Gemüsegefühle" geht es um mehr als Geschmack. Hier sammeln wir Liebeserklärungen an alles, was man essen kann.







© Silvio Knezevic

