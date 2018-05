Lukas Mraz "Kein dekonstruiertes Blabla!"

Der Chef ist müde. Es ist Donnerstagmittag, zwölf Uhr. Im grau gestrichenen Gastraum der Cordobar stehen die Stühle noch auf den Tischen, durch die offene Tür weht frische Luft herein. Noch sind die Töpfe in der Küche leer. Für Lukas Mraz beginnt jetzt der Tag. Vor zwei Tagen ist der Küchenchef des Berliner Restaurants aus New York zurückgekommen, der Jetlag plagt ihn. Doch Schlafentzug gehört zu seinem Alltag. Auch die anderen Köche, die nach und nach eintrudeln, führt der erste Weg zur Kaffeemaschine.

Seit der Eröffnung vor zweieinhalb Jahren steht Mraz in der Cordobar am Herd. Sie ist benannt nach dem legendären Fußballspiel im argentinischen Córdoba 1978, bei dem die Deutschen den Österreichern unterlagen. Die Speisekarte führt nur Snacks, die man sich wie Tapas gemeinsam am Tisch teilen soll. Die Blutwurstpizza kennt man in Berlin. An der Wand hängen zwei weiße Poster mit schwarzer "Möpse"-Aufschrift, und der Sommelier trägt Kniestrümpfe mit Chucks.







"Eine Zeit lang hatte ich vor lauter Hektik jeden Tag Nasenbluten"

"Mein Großvater war Koch, mein Vater ist Koch. Im Urlaub in Frankreich sind wir früher von einem Sternerestaurant oder Weingut zum nächsten gefahren", sagt Mraz und lacht. Er wollte auch Koch werden. Die ersten Gerichte lernte er von seinem Vater: selbst gemachte Mayonnaise und Béchamelsauce, die Klassiker. "Beim Kochen ist es wie in jedem Handwerk: Kreativ kann man erst werden, wenn man die Grundlagen kennt", so Mraz. "Ich habe schon Lehrlinge gesehen, die in Dreisterneküchen gelernt haben und nicht wussten, ob man ein Kartoffelpüree mit mehligen oder festkochenden Kartoffeln zubereitet – weil sie es nie gelernt haben. Und was, wenn deine Freundin zum ersten Mal zu dir zum Essen kommt? Der kannst du doch kein dekonstruiertes Blabla auftischen."

Die ersten Rezepte sammelte er als Kind in einem eigenen Kochbuch. Nach drei Jahren Gastronomiefachschule zog er nach Frankreich ins elsässische Baerenthal und lernte bei Jean-Georges Klein, Chefkoch des damals noch mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten L’Arnsbourg. "Ich habe nie irgendwo gearbeitet, wo ich nicht vorher essen war", erzählt Mraz. "Wenn mich das Menü begeistert hat, wusste ich: Hier will ich lernen."



In der Cordobar gibt's Papier- statt Stoffservietten. Gegessen wird von Ikea-Tellern. © Jens Oellermann

Wer mit 25 die Küche in einem erfolgreichen Restaurant leitet, hat sich durchgebissen. Lukas Mraz ist Kochnomade, oder besser: er war einer. In der Cordobar kocht er seit zweieinhalb Jahren, für ihn eine kleine Ewigkeit. Vorher blieb er selten länger, immer auf der Suche nach seinem nächsten Vorbild. Als er im L’Arnsbourg begann, war er 17 Jahre alt, beinahe noch ein Kind. Dazu eines, das kein Französisch sprach.



Um das Zeugnis zu bekommen, blieb er ein Jahr. Danach zog er weiter zu Jonnie Boer, Chef des De Librije im holländischen Zwolle. Hier fühlte er sich wohl, das Team wurde für ihn zur zweiten Familie trotz des stressigen Alltags. "Eine Zeit lang hatte ich vor lauter Hektik jeden Tag Nasenbluten", erinnert sich Mraz.



"Jeder Hund wird zum Kampfhund, wenn du ihn schlägst"

Die große Krise folgte zwei Jahre später. Mraz ging nach Bergisch Gladbach zu Joachim Wissler ins Vendôme. "Joachim Wissler ist ein toller Koch. Aber der Souschef war eine Bestie. Jemand, der vorher unter Gordon Ramsay gekocht hatte, meinte zu mir: ‘Ich dachte, ich hätte die Hölle schon gesehen. Aber hier ist es noch schlimmer.’" Im Vendômehabe man ihm sein Selbstvertrauen ausgeprügelt, und ohne Selbstvertrauen könne man nicht kochen. "Ach was, ohne Selbstvertrauen kannst du gar nichts. Nicht mal Fahrrad fahren", so Mraz.

In einem Sternerestaurant zahlen die Gäste gern 200 Euro oder mehr für ein Menü, die Erwartungen sind hoch, der Druck ebenfalls. "Unter diesen Bedingungen muss man streng sein", Mraz sei auch schlimm gewesen im Umgang mit Angestellten, der raue Ton in den Küchen habe Spuren hinterlassen. "Jeder Hund wird zum Kampfhund, wenn du ihn schlägst", lautet seine Begründung. Die Aggression habe er abschütteln können. Aus der Sternegastronomie zog er sich zurück.



"Noch vor ein paar Jahren habe ich davon geträumt, eines Tages drei Sterne zu bekommen", erinnert sich Mraz. "Aber ich bin glücklicher, wenn ich einfach nur kochen kann." Anders als viele ambitionierte Gourmetköche, die Kompositionen aus Schäumen, Gels und Filets servieren, ihr eigenes Gemüsebeet jäten und in ihrer Freizeit noch einen Marathon laufen, wirkt Lukas Mraz wie ein zurückhaltender Nerd mit ein paar Tattoos. Das Selbstvertrauen hat er sich neu erkämpft, aber er trägt es nicht wie ein Tablett vor sich her.

Die Cordobar passt dazu. Hier wird das Essen auf Ikea-Tellern serviert, es gibt keine Tischdecken, dafür Papierservietten, jeder duzt jeden. Das Team wirkt, als hätte es sich auf einem Musikfestival kennengelernt und würde mit dem letzten Gast gleich noch um die Häuser ziehen. Man lebt ein lockeres Verständnis von Haute Cuisine.



Zurück zur Zwiebel

Um hier zu essen, muss man nicht irgendwer sein und sich auch nicht auskennen. Es gibt keine silbernen Wärmehauben, und keinen Stern. Lukas Mraz kocht für seinesgleichen, junge Kulinariknerds, die französische Rebsorten aufzählen können wie andere Plattenlabels und Turnschuhmarken, dafür aber kein Vermögen ausgeben wollen und auf Chichi verzichten. Auch in anderen Berliner Spitzenrestaurants wie dem Bandol sur Mer, das in einem ehemaligen Döner-Grill eingerichtet ist, geht es nicht mehr um die Show. Mraz ist mit seinem Hang zur originellen Einfachheit nicht allein und spricht versöhnlich: "Die Spitzengastronomie wandelt sich gerade. Man muss nicht mehr teure Produkte aus anderen Erdteilen herbeischaffen. Und der Umgangston in den Küchen wird humaner."



Die Cordobar ist mitunter für ihre Blutwurstpizza bekannt. © Jens Oellermann

Den Drang, Michelin-Sterne und GaultMillau-Punkte einzusammeln, hat Lukas Mraz losgelassen, er ist wieder frei. Anders als Michael Hoffmann vom einstigen Berliner Sternerestaurant Margaux, der sich komplett aus der Gourmetgastronomie zurückgezogen hat und jetzt Bratkartoffeln in der Markthalle Neun serviert, liebt er es nun umso mehr, zu experimentieren. Die Ideen kommen ihm beim Fahrradfahren. Dabei geht es ihm wie jedem Künstler: Manchmal fliegen ihm die Einfälle zu, dann will wieder tagelang nichts gelingen.

Da ist zum Beispiel der Zwiebelsalat. "Zuerst wollte ich die Zwiebel für das Gericht dämpfen, grillen und dann mit einem pochierten Ei servieren", erklärt Mraz. "Am Ende hatte ich tausend Sachen auf dem Teller und nichts passte zusammen." Also zurück zur Zwiebel. Für das Gericht, das nun auf der Karte steht, wurde sie mit roter Alge in Olivenöl gedämpft und dann kurz über einer heißen Flamme gegrillt, daher ihr rauchiger Geschmack. Dazu gibt es eine Vinaigrette aus rohem Rhabarber, Bergpfeffer und Basilikumöl. Obendrauf kommen geröstete Zwiebeln und verschiedene Frühlingskräuter. Das war's. Mraz hat keine Lust, nur für die Sterne zu kochen: "Ich möchte mir nicht den Kopf darüber zerbrechen, was einem Testesser gefallen könnte."



Dennoch geht er an seinen freien Tagen los, um zu sehen, was die Kollegen treiben. Vollständig abgeschlossen hat er mit der Sterneküche nicht. Einmal aß er im Alinea, einem mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant in Chicago. "Der reinste Wahnsinn!", Mraz freut sich wie ein Kind. "Zum Hauptgang haben sie das ganze moderne Geschirr weggeräumt, Glaskelche und altes Silberbesteck aufgedeckt und eine klassisch französische Ente auf Blätterteig serviert. Das war total verrückt, man wurde zum Hauptgang mal eben in eine andere Epoche versetzt." So funktioniert Unterhaltung und Mraz kann sie wieder genießen. Manche Leute besuchen ein Rolling-Stones-Konzert, Lukas Mraz geht essen. "Obwohl...", sagt der Koch da und lacht, "Zu den Stones würde ich auch gehen!"



