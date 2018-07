Lehrer gehören häufig nicht zu den beliebtesten Menschen. Um größeres Unheil abzuwenden, bringt Melanie Haselsteiner ihren Schülern regelmäßig Kuchen mit, zum Ferienbeginn, als Belohnung, zur Motivation oder einfach so. Irgendwo muss man mit den Ergebnissen all der Rezepte, die sie auf ihrem 2014 gegründeten Blog Butter und Zucker sammelt, ja hin. Der Name ihres Blogs hat seine Berechtigung: Margarine käme ihr "nie ins Haus" und ohne Zucker schmeckt ihr auch der Kaffee nicht. Wir bedauern mit ihr, dass Backen noch immer kein anerkanntes Schulfach ist.



Freunde rein herzhafter Ernährung sollten jetzt mit dem Lesen aufhören. Das heutige Sonntagsessen besteht ausschließlich aus süßen Gerichten, genau genommen einer Kaffeetafel mit Spezialitäten aus Melanies Heimat Österreich. Es geht beschwingt los mit einem Schokolikörgugelhupf. Schokolikör klingt nach eingestaubter Hausbar, passt aber ausgezeichnet zum Aroma von belgischer Schokolade und Vanille. Melanie rät, während des Backens ein Glas davon zu trinken. Man muss schließlich wissen, womit man es zu tun hat. Alle trockenen Zutaten, also Mehl, Kakao- und Kaffeepulver, Zucker, Backpulver und Salz mischen, dann Eier, geschmolzene Butter, Schokolikör, Rahm und Vanilleextrakt einrühren, bis eine glatte Masse entsteht. In eine Gugelhupfform füllen. Nach einer knappen Stunde Backzeit abkühlen lassen und mit einer Glasur aus Sahne, Schokolikör und gehackter Schokolade überziehen. Mit ein paar gehackten Mandeln garnieren und genießen.



Auch beim Eierlikörgugelhupf gilt: Ein Gläschen für den Bäcker schadet nie. Eidotter mit Zucker und Vanillezucker schaumig schlagen, Öl und Eierlikör zugeben. In einer zweiten Schüssel Mehl, Backpulver und Maisstärke mischen und abwechselnd mit dem zu Schnee geschlagenen Eiweiß portionsweise unterheben. Nach einer Stunde Backzeit mit weißer Schokolade verzieren.

Melanies Wahlheimat Wien ist ein Synonym für Apfelstrudel. Dennoch haben die Kaffeehausexemplare wenig mit dem ihrer Oma gemein. Statt aus Blätter- besteht er aus Mürbeteig und kommt ohne Zimt und Rosinen aus. Leider lässt sich das ursprüngliche Rezept ihrer Großmutter nicht mehr ganz genau rekonstruieren, aber Melanie ist auch mit ihrem eigenen Ergebnis zufrieden. Aus Mehl, Eiern, Most oder Weißwein einen Teig herstellen, ausrollen und mit geschälten und klein geschnittenen Äpfeln belegen. Zucker und, nach Belieben, Zimt darüber streuen. Zusammenklappen, mit etwas Öl, Wasser oder verquirltem Ei bestreichen und etwa eine halbe Stunde backen.

Wer seinen Strudel lieber klassisch mit Blätterteig mag, könnte Gefallen am Rhabarberstrudel finden. Dazu Rhabarber waschen, schälen und mit Zucker in einer Schüssel ziehen lassen. Währenddessen Semmelbrösel in Butter rösten, dann Mandeln, Vanille- und Puderzucker sowie Zitronenschale zugeben. Den fertig gekauften Blätterteig entrollen, mit der Nuss-Brösel-Mischung und dann mit dem Rhabarber belegen. Einschlagen, mit Butter bestreichen und nach etwas 25 Minuten Backzeit am besten warm essen.

Mohn findet man in vielen österreichischen Süßspeisen. Nicht alle in Melanies Familie teilen die Leidenschaft für diese Zutat, aber wer den Kuchen backt, entscheidet auch, was hinein kommt. Für ihren Mohnkuchen mit Äpfeln schlägt die Bloggerin Eigelb mit weicher Butter, Zucker und Zitronenschale schaumig und hebt abwechselnd eine Mohn-Mehl-Mischung und Eischnee unter. Nachdem sie den Teig in eine Springform gefüllt hat, belegt sie ihn mit geschälten und in Scheiben geschnittenen Äpfeln und glasiert diese mit Butter. Ist der Kuchen gebacken, bestreut sie ihn mit Puderzucker und serviert dazu Schlagsahne.

Normalerweise backt Melanie nach Rezept, eine Ausnahme ist ihr Marillenkuchen, der mit einer so einfachen Rechenformel gelingt, dass ihn auch Matheverweigerer auswendig nachbacken können. Fünf Eier trennen, die Eigelbe mit Vanillezucker, Zitronenschale, Rum und 250 Gramm Butter schaumig schlagen, 250 Gramm Kristallzucker nach und nach einrieseln lassen. 250 Gramm Mehl, Backpulver und zuletzt Eischnee unterheben. Auf einem Backblech ausrollen, mit halbierten Marillen belegen, backen und vor dem Servieren mit Puderzucker bestreuen.

Melanie vereinfacht am liebsten Klassiker der österreichischen Küche. Statt den Teig für ihre Linzer Torte zu kneten und auszurollen, füllt sie ihn direkt in die Form. Dafür rührt sie Butter und Zucker schaumig, gibt getrennte Eier, Salz, Zimt und Zitronenschale hinzu und hebt geriebene Nüsse, Mehl und Backpulver unter. Zwei Drittel dieser Masse gibt sie in eine Springform, bestreicht diese mit roter Johannisbeerkonfitüre und spritzt das restliche Drittel als Gitter darüber. Vor dem Backen mit Eidotter bestreichen und Mandelblättchen darüber geben.

Schokolikörgugelhupf © Melanie Haselsteiner

Omas Apfelstrudel © Melanie Haselsteiner

Rhabarberstrudel © Melanie Haselsteiner

Mohnkuchen mit Äpfeln © Melanie Haselsteiner

Marillenkuchen © Melanie Haselsteiner