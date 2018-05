Victoria Beckham Pommes, Pizza, Popcorn

Wie soll man sein Kind ernähren? Das ist eine Frage, die sich viele Eltern stellen – und die sich nicht so einfach beantworten lässt. Kinder sollen eine glückliche Kindheit haben und Kinderglück ist schnell umschrieben, jedenfalls was Lebensmittel angeht: Pommes, Pizza, Popcorn. Alles, was gut für die Gesundheit ist, besteht weniger aus Pop- und mehr aus Vollkorn und trübt das Kinderglück. Eltern sind stets hin- und hergerissen zwischen dem vernünftigen Vorsatz, dass ihr Kind Brokkoli und einen Apfel essen soll – und der Erfahrung, dass Kinder genau das nicht essen wollen.

Harper Beckham war bislang offenbar ein glückliches Kind. Weshalb die Presse seit Jahren über ihr Gewicht diskutiert. Der Bunten fiel schon vor zwei Jahren auf, als das Kind erst drei war: "Neben ihrer superdünnen Mama Victoria Beckham wirkt die kleine Harper rundlicher als die meisten Kinder ihres Alters." Nun konnte die Daily Mail melden, dass Victoria Beckham ihre Tochter auf Diät gesetzt habe. Harper dürfe ab sofort keine Süßigkeiten mehr essen. Die Mutter könne die Moppeligkeit ihrer Tochter nicht mehr hinnehmen. Offenbar verteilt Victoria Beckham zu Hause die Nahrungsmittelrationen – und schont sich dabei am wenigsten. Sie soll, während sie mit Harper schwanger war, nur 1.000 Kalorien am Tag zu sich genommen haben. Dies bezeichnete sie später als "Herausforderung". Da versteht es sich von selbst, dass sie von anderen auch etwas fordern kann.

Vergangenes Jahr wurde schon gemeldet, dass sie ihren Mann David auf Diät gesetzt hat. David Beckham soll nämlich eine Vorliebe für Torten haben. Das People-Magazin Heat wusste von Insidern: "Victoria hat alle Süßigkeiten weggeschmissen, die sie grundsätzlich für die Kinder in Reserve hat, weil sich sonst David alles unter den Nagel reißen würde." Es wäre also denkbar, dass die kleine Harper zurzeit gar nicht auf Diät gesetzt wird, sondern nur ein Kollateralschaden ist, weil Victoria Beckham wieder mal ihren Ehemann aushungern muss. Die ersten Opfer von Auseinandersetzungen zwischen den Eltern sind immer die Kinder. Andererseits könnte auch sein, dass die Beckhams einfach nur versuchen, ihre Tochter mal gesund zu ernähren. In jenem Fall sind sie zu bemitleiden, denn dann wird ihnen Harper ganz bestimmt die Hölle heiß machen.