Sonntagsessen Rogg'n Roll

Manche Betreiber von Foodblogs wirken so, als hätten sie sonst nichts zu tun. Tagein, tagaus stehen sie in der Küche und köcheln, naschen, fotografieren. Marina Jerkovic hat noch einen anderen Job. Die Wahlberlinerin ist Fotografin. Für sie ist ihr Blog ein Ausgleich – zumal Arbeit hungrig macht und anschließend direkt Essen auf dem Tisch steht. Der Name ihres Blogs Piroggi verweist zwar auf eine polnische Spezialität, ist aber auch ein Wortspiel aus Marinas Spitznamen Pini und Roggen. Zwar probiert die 29-Jährige gern aus und verwendet etwa Polenta statt Weißmehl und Kokosmilch statt Schlagsahne. Allerdings macht sie das nicht aus dogmatischen Gründen, sondern aus Neugier. Doch eines ist ihr wichtig: Essen soll schmecken und die Zubereitung keine Ewigkeit dauern. Statt lange für Freunde zu kochen, bevorzugt sie ein Buffet, zu dem jeder seinen Teil beitragen kann. Bestenfalls ist die Tafel so regenbogenbunt wie die Menüauswahl ihres Sonntagsessens. Eher zufällig stellte Marina fest, dass sie die Kombination von Würze und Süße gerne mag. Ein guter Grund, jedem ihrer Gerichte eine fruchtige Komponente mitzugeben.

Beim Kañiwa-Kürbis-Rotkohl-Salat ist es die Kaki. Kañiwa ist ein Pseudogetreide mit nussig-schokoladigem Aroma. Mit einer Prise Salz und einer halbierten Orange gar kochen. In der Zwischenzeit Cashews und Sesamsamen rösten, Petersilie, Ingwer und Chillies in Öl erhitzen. Kürbis und Champignons zugeben, mit Sojasoße und Zitronensaft ablöschen, köcheln lassen. Kurz vor Ende der Garzeit etwas vom Kañiwa-Kochwasser sowie Sesampaste unterrühren. Spitzkohl hobeln, mit Salz, Pfeffer, Essig, Öl und Zitronensaft würzen, anschließend mit der fein gehobelten Kaki mischen. Die mitgekochte Orange über dem Kañiwa ausdrücken, zusammen mit dem Pfannengemüse, dem Salat und den gerösteten Nüssen auf einem Teller anrichten.

Auch was die Temperatur ihrer Gerichte betrifft, schätzt Marina Kontraste. Selbst bei Hitze will sie auf die warmen Anteile in ihrem Salat nicht verzichten, hier in Form von Ofenkartoffeln. Für den gemischten Salat mit Kartoffeln und Johannisbeerendressing die Kartoffeln zusammen mit Tomaten und einigen Johannisbeeren mit Öl, Salz und Kräutern in den vorgeheizten Ofen geben und etwa eine halbe Stunde backen. Salat waschen, Kartoffeln und Tomaten darauf verteilen. Den "Bratensaft" mit den Johannisbeeren und süßem Senf zerdrücken, dann mit Öl oder Wasser vermengen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Soße über den Salat gießen und mit Johannisbeeren garnieren.

Beim Schlendern über den Wochenmarkt entdeckte Marina Taro, das auch als Wasserbrotwurzel bekannt ist und wie eine Mischung aus Kartoffeln und Esskastanien schmeckt. Vorsicht: Im rohen Zustand ist Taro giftig. Ersatzweise kann man für den Taro-Mandel-Auflauf auch normale Kartoffeln verwenden. Dazu Mandelmus mit Wasser zu einer sämigen Soße einkochen, salzen. Olivenöl mit gehackten Rosmarinnadeln, Salz und Pfeffer mischen. Taro mit einem Sparschäler in feine Streifen schneiden und beidseitig mit dem Rosmarinöl benetzen. Apfel schälen, entkernen, in dünne Streifen hobeln und mit Zitronensaft beträufeln. Kleine Auflaufförmchen einfetten, Backofen vorheizen. Apfel- und Taroscheiben so rollen, dass sie übereinanderlappen, in die Förmchen geben und mit Mandelsoße auffüllen. 20 Minuten im Ofen backen, Rosmarin und gehackte Mandeln darüber geben und weitere 15–20 Minuten backen.

Die Idee zu ihren Quinoa-Möhren-Köfte mit Pflaumenchutney kam Marina während eines Urlaubs in einer Datsche. Zunächst Möhren, Erdnüsse und Oregano hacken und mit Sojasoße, Chiasamen und gekochtem Quinoa vermengen. Zu Köfte formen, im Kühlschrank ruhen lassen. Für das Chutney Datteln und Pflaumen schneiden und mit Harissapaste, Sojasoße und Öl in einer Pfanne anbraten. Mit dem Saft einer Grapefruit ablöschen, Honig zugeben und etwa 20 Minuten köcheln lassen. In einer Pfanne die in Scheiben geschnittenen Champignons in Butter und Salbei schwenken. Köfte aus dem Kühlschrank holen, in Pflanzenöl anbraten. Alles auf einem Teller anrichten und mit gehackten Pistazien bestreuen.

Zum Abschluss schlägt Marina einen Kokos-Amaranth-Polentakuchen mit Kokoscreme und Heidelbeeren vor. Durch die Kokoscreme und die frischen Früchte passt er perfekt zu einem heißen Sommertag. Dazu mischt sie Polenta, Amaranth, Kokosraspel, Backpulver, Zucker und Kakao in einer Schüssel. In einer zweiten Schüssel vermengt sie in Wasser aufgequollene Chiasamen mit einer halben Dose Kokosmilch und gibt sie zu den trockenen Zutaten. Nachdem sie die Hälfte der Heidelbeeren untergehoben hat, gibt sie die Masse in eine Springform und backt sie etwa eine halbe Stunde. Für die Creme lässt sie die übrige Kokosmilch mit Reismehl und Puderzucker in einem Topf aufkochen und dann bei geringer Hitze eindicken. Auf dem gebackenen Kuchen verteilen, nach dem Abkühlen mit Heidelbeeren verzieren und bis zum Servieren im Kühlschrank aufbewahren.

Gemischter Salat mit gebackenen Kartoffeln und Johannisbeerendressing © Marina Jerkovic

Taro-Mandel-Auflauf © Marina Jerkovic

Quinoa-Möhren-Köfte mit Pflaumenchutney © Marina Jerkovic