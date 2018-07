Literatur ist Nahrung für den Geist. Essen nährt den Körper. Was liegt näher, als das eine mit dem anderen zu verbinden – so wie Nicole Giger auf ihrem Blog Magsfrisch? In Zürich studiert die Dreißigjährige Germanistik und liebt alles, was zwischen zwei Buchdeckel passt. Besonders den Schweizer Nationalheiligen Max Frisch, weswegen ihr 2014 gegründeter Blog nach ihm benannt wurde. Nicole ist keine Vegetarierin, isst aber bewusst wenig Fleisch. In ihrem Sonntagsessen spielt Gemüse die Hauptrolle.

Als Inspiration für die Vorspeise, ein Spinatsalat mit Feigen und Fenchel, dient Goethes Italiensehnsucht: "Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn / Im dunklen Laub die Goldorangen glühn / Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht / Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht?" Für den Salat Fenchelscheiben mit Olivenöl, Honig und Essig marinieren, mit Salz, Pfeffer und getrocknetem Thymian würzen und im Ofen garen. Feigen mit Aceto Balsamico marinieren. Babyspinat mit weißem Balsamico und Olivenöl beträufeln und auf einem Teller anrichten. Erst den Fenchel, dann die Feigen darüber geben. Mit gerösteten Samen und Nüssen bestreuen und servieren.

Um die zweite Vorspeise zu beschreiben, reicht der Name eines Dramas von Frank Wedekind: Frühlingserwachen. Doch auch jetzt im Sommer macht sich der Spargel mit Granatapfel und Tahinidressing gut auf jeder Gartentafel. Aus Honig, weißem Balsamico, Wasser, weißer Miso-Paste, Meersalz und Pfeffer ein Dressing herstellen. Grünen Spargel kochen und mit dem Dressing beträufeln. Mit Granatapfelkernen, gerösteten Mandelsplittern und Sesam garnieren.

Nicoles Tahinidressing passt auch gut zu einem Salat aus Grünkohl und Süßkartoffeln. Dazu Süßkartoffeln in Olivenöl, Thymian, Honig, Salz und Pfeffer wenden und im Ofen backen. Kohl blanchieren und mit den gebackenen Kartoffeln und dem Dressing mischen. Mit Granatapfelkernen und geröstetem Sesam, Kokoschips und Mandeln garnieren.

Für den Hauptgang zitiert Nicole den syrischen Schriftsteller Rafik Schami: "In Damaskus hungert ein Gast am Tag der Einladung, weil er weiß, dass ihm eine Prüfung bevorsteht." Auch deutsche Gäste freuen sich über den Gemüsebulgur mit Orangendressing. Bulgur kochen, mit etwas Safran verfeinern. Zwiebeln, Karotten und Süßkartoffeln mit Honig, Sesamöl und Baharat-Gewürzmischung marinieren und im Ofen garen. Kichererbsen und Frühlingszwiebeln anrösten. Erst das Ofengemüse unter den Bulgur heben, dann die Kichererbsen und Frühlingszwiebeln. Mit gerösteten Mandelsplittern bestreuen. Auch dazu passt das Tahinidressing aus Ahornsirup, weißem Balsamico, Meersalz und Pfeffer. Verfeinert wird es mit dem Saft einer Orange.

"Feinschmeckerei ist die Feindin aller Exzesse", behauptet im Gegensatz zu Rafik Schami der französische Schriftsteller Jean Brillat-Savarin. Wer nach dem Hauptgang noch nicht genug hat, tunkt Brot in Nicoles Rote-Bete-Hummus. Kichererbsen mit gekochter Roter Bete, Tahini, Honig, Knoblauch und etwas Wasser pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Dazu passt gratinierter Radicchio. Den Radicchio vierteln und in warmes Wasser einlegen, so verliert er seinen bitteren Geschmack. In eine Auflaufform geben, mit Öl, Salz, Pfeffer und Kräutern beträufeln und im Ofen backen.

Spinatsalat mit Feigen und Fenchel © Magsfrisch

Spargel mit Granatapfel und Tahinidressing © Magsfrisch

Gemüse-Bulgur mit Orangendressing © Magsfrisch