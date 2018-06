Vegan Grill Loyal

Sommer, Wiese, Grillgeruch. Die drei gehören unweigerlich zusammen. Wer bei seinem Bratvergnügen jedoch auf tierische Produkte verzichten will, bekommt häufig Ersatzwürste, Ersatzschnitzel und Ersatzstückchen angeboten, die klassisches Grillgut imitieren. Lassen wir den Ersatz also mal auf der Bank und widmen wir uns einem anderen Team: dem Gemüse. Wir haben fünf Rezepte zusammengestellt, die jedes Steak wie eine arme Wurst aussehen lassen.



Portobello Panini mit Erbsenpesto

Portobello Panini mit Erbsenpesto © Nadine Horn & Jörg Mayer

Für das Pesto zerkleinert man 200 g Erbsen, 1 Handvoll Basilikum, 2 Knoblauchzehen, 2 EL Cashewkerne, 16 EL Olivenöl und 3 TL Salz in einem Mixer. Die Pickles entstehen aus in Scheiben geschnittenen Zwiebeln. Diese mit 100 ml Apfelessig und 2 EL Agavendicksaft in einem kleinen gusseisernen Topf über direkter Hitze erst aufkochen und anschließend weich dünsten, bis der Essig komplett verdunstet ist. Dann 8 Portobello-Pilze putzen (Stiele nicht wegwerfen, sondern einfach separat grillen und mitessen!) und ihre Hüte mit Olivenöl einpinseln. Mit grobem Meersalz würzen und über direkter Hitze je fünf Minuten grillen. Dann Brötchen aufschneiden, mit Pesto bestreichen und belegen. Die oberen Brötchenhälften drauf legen und alles zusammen noch einmal kross grillen.



Auberginen-Hotdogs

Auberginen-Hotdogs mit Bread & Butter Pickles © Nadine Horn & Jörg Mayer

Würstchen braucht kein Mensch. Für die Hotdogs einfach 4 schmale Auberginen schälen und mit 6 EL Olivenöl, 1 TL gemahlenen Fenchelsamen, 1/2 TL Oregano, 1/2 TL Paprikapulver, 1/2 TL Knoblauchpulver, 1 TL Majoran und 1 TL Salz in einen Frischhaltebeutel geben. Luftdicht verschließen und über Nacht marinieren. Dann über direkter Hitze 4-5 Minuten grillen und danach über indirekter Hitze mit geschlossenem Deckel noch 10 Minuten garen. Zwei Tomaten würfeln, 2 Schalotten in schmale Ringe schneiden. Nun die Hotdog-Brötchen aufschneiden und 2 Minuten über indirekter Hitze aufwärmen, belegen, mit Senf garnieren und anschließend schmatzend aufessen.



Gegrillter Pak Choi

Gegrillter Pak Choi mit Ingwerglasur und Erdnüssen © Nadine Horn & Jörg Mayer

4 kleine Pak Choi werden längs halbiert. Für die Glasur vermengt man 4 EL helle Sojasoße, 1 EL dunkle Sojasoße, 2 EL Sesamöl, 2 TL geriebenen Ingwer, 1 1/2 TL Sesamsamen und 1/2 TL Pfeffer. Diese Mischung über den Pak Choi gießen und im Kühlschrank mindestens 30 Minuten marinieren. Anschließend den Pak Choi mit der Schnittseite nach unten über direkter Hitze 4 Minuten grillen und über indirekter Hitze mit geschlossenem Deckel 8 Minuten fertig garen. Zum Schluss 2 EL Erdnüsse hacken und darüber verteilen.

Barbecue-Avocados

Für die Füllung 1 Schalotte würfeln und mit Rapsöl 4 Minuten glasig dünsten. Dazu kommen 150 g gekochte weiße Riesenbohnen, 150 g gekochte Kidneybohnen, 4 EL BBQ-Soße, 2 EL Bourbon Whisky, 1 Prise Paprikapulver und 1/2 TL Salz. Zwei Avocados halbieren, entkernen und die Schnittseiten mit Olivenöl einpinseln. Diese Seiten über direkter Hitze 3 Minuten grillen, wenden und mit den Bohnen füllen. Über indirekter Hitze werden die Avocados nun noch 5 Minuten gegrillt. Darüber kommen am Ende noch gehackter Koriander, gehackte Gurke und ein bisschen Limette.

Dreierlei Salsa

Dreierlei Salsa mit Mango, Ananas und Tomaten © Nadine Horn & Jörg Mayer

Milde Mango-Salsa macht man aus 1 gewürfelter Mango, 1/2 gewürfelten grünen Paprika und 1 EL grob gezupftem Koriander. Dazu kommen noch 2 EL Orangensaft, 1 EL Weißweinessig, 1 EL Sojasoße, 1/2 TL gemahlener rosa Pfeffer und 1 Prise Salz. Für die gegrillte Ananas-Salsa schneidet man eine halbe Ananas in Scheiben und grillt diese über indirekter Hitze 15 Minuten. Ab und zu wenden und nach der Grillerei würfeln. 4 Kirschtomaten werden gewürfelt, 1/2 rote Chili in feine Ringe geschnitten und mit 2 EL Kokosflocken, dem Saft von 1 Limette und 1/2 TL Salz vermengt. Die Tomaten-Salsa entsteht aus angepieksten Tomaten. Diese Tomaten, eine Jalapeño und eine Zwiebel werden mit Olivenöl eingepinselt und 15 Minuten über indirekter Hitze gegrillt. Bitte ab und zu wenden. Danach wird das Gemüse mit 1/2 EL Olivenöl, 2 Knoblauchzehen, 2 EL Limettensaft, 2 EL frischem Koriander, 1 TL Agavendicksaft und 1 TL Salz grob püriert.







© Neun Zehn Verlag

Die Rezepte stammen auch dem Buch "Vegan grillen kann jeder" von Nadine Horn & Jörg Mayer, erschienen im Neun Zehn Verlag, 2016.