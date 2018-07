Worum geht es noch mal im Leben? Nancy Lutz stellt ihrem Blog Essen ohne Ende folgendes Zitat voraus: "Gestern fragte mich jemand, was meine Ziele seien. Ich antwortete 'glücklich sein'. Richtig, richtig, richtig, richtig, richtig, richtig, richtig, richtig, richtig glücklich." Für die 35-Jährige ist der Ursprung allen Glücks die Küche ihrer Wohnung in Potsdam. Weil dort die besten Partys stattfinden, hängt eine Discokugel überm Kühlschrank. Mit ihrem großzügigen Esstisch ist diese Küche außerdem ein verlängertes Wohnzimmer, in dem die besten Freunde Platz finden. So wie in der Adventszeit.

Die ersten Gäste ihres Advent-Sonntagsessens kommen schon nachmittags halb erfroren vom Weihnachtsmarkt. Nancys Aperitif ist wärmend und regt gleichzeitig den Appetit an. Achtung: Nach seiner Zubereitung muss dieser Drink ein bis zwei Wochen durchziehen. Wer nicht rechtzeitig angefangen hat, öffnet alternativ eine Flasche Prosecco. Für den Smooth Santa einen Granatapfel entsaften und mit Kandiszucker mischen. Eine ausgekratzte Vanilleschote mitsamt der Hülle zum Saft geben und mit Wodka auffüllen. Ein bis zwei Wochen an einem kühlen Ort aufbewahren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Mit Zitronensaft mischen und kalt servieren. In Flaschen abgefüllt ist der Smooth Santa ein originelles Weihnachtsgeschenk.

Auch die Schneeherzen erfüllen eine Doppelfunktion: Einerseits überbrücken die ersten hungrigen Gäste damit die Zeit bis zur Vorspeise, andererseits versüßen sie der Gastgeberin das Kochen. Butter in Stücken zum Mehl geben, dann Zitronensaft, Puderzucker und Eigelb. Zu einem Teig kneten und kalt stellen. Eiweiß und Puderzucker zu Eischnee schlagen. Den Teig ausrollen, Herzen ausstechen und mit dem Eischnee bestreichen. Im Ofen backen.

Besonders in der dunklen Jahreszeit gilt: Mehr Farbe wagen! Für die Rote-Bete-Suppe Schalotten, Apfel und geschälte Rote Bete grob würfeln. In einem großen Topf Butter schmelzen, Schalotten darin glasig dünsten, dann Apfel und Rote Bete anschwitzen. Nach fünf bis zehn Minuten mit Gemüsebrühe ablöschen und eine Stunde köcheln lassen. Pürieren, mit süßer und saurer Sahne sowie Meerrettich verfeinern. Salzen, pfeffern und mit gehackten Walnüssen bestreut servieren.

Ihren Fisch kauft Nancy beim Potsdamer Fischerhof. So frisch wird er zum Mittelpunkt des Hauptgerichts, einem Zanderfilet auf Muskatkürbis mit Fenchel und Maronenpesto. Das Pesto lässt sich gut am Vortag zubereiten und hält sich im Kühlschrank einige Tage. Dazu Maronen im Ofen weich backen, schälen und grob hacken. Mit Olivenöl und Basilikum pürieren und salzen. Am nächsten Tag Fenchelknollen mit Butter im Ofen garen. Muskatkürbis schälen, würfeln und in einem Topf dünsten. Ist er weich genug, den Kürbis pürieren und mit Salz abschmecken. Fischfilets teilen, mit Öl und Salz einreiben und im Backofen garen. Dann das Kürbispüree auf vier Tellern anrichten, mit jeweils einem Zanderfilet belegen, den in Scheiben geschnittenen Fenchel dazugeben und mit etwas Maronenpesto beträufeln.

Beim Dessert gibt es zwei Regeln: Sauer sollen die Äpfel sein und das Vanilleeis das beste, das man kriegen kann. Für den Apple Crumble die geschälten Äpfel in Scheiben schneiden und die Hälfte davon in eine Auflaufform legen. Aus Haferflocken, Mehl, Zucker, Zimt und Margarine oder Butter Krümel formen und die Hälfte davon über die Äpfel streuen. Dann die restlichen Äpfel darauf verteilen und wieder mit Krümeln bestreuen. Im Ofen backen. Nach 15 Minuten den Crumble mit etwas Wasser übergießen und weitere 15 bis 20 Minuten backen. Mit Vanilleeis servieren.



Smooth Santa (Wodka, Granatapfel, Kandis, Vanille) © Manuela Clemens