Burrito Bowl Sprung in die Schüssel

Gerichte, die in eine Schale passen, sind gerade sehr beliebt. Bei uns vor allem aus praktischen Gründen, weil man hinterher nicht so viel abwaschen muss. Außerdem darf man bei Bowl-Gerichten viele Zutaten einfach zusammenwerfen und trotzdem stolz trompeten: Ich habe gekocht!



Dabei steht der Bowl-Trend für das genaue Gegenteil von Faulheit. Die Gerichte sollen bestimmte Proteine, Fette, Kohlenhydrate und Vitamine enthalten. So verbindet man das Gesunde mit dem Praktischen. Wer das Gericht perfektionieren möchte, sollte auf verschiedene Konsistenzen und kontrastreiche Farbauswahl achten. Kalt und warm, kross und weich, roh und gekocht – und das auch noch möglichst bunt und hübsch angerichtet. Klingt anspruchsvoll, ist aber gar nicht so schwer.



Wir haben uns dieser Herausforderung gestellt und eine Burrito Bowl zubereitet. Ein bisschen Solidarität tut dem derzeit gebeutelten Mexiko vielleicht ganz gut. In unserer Burrito Bowl finden sich deswegen Kidney-Bohnen, Avocado, Reis und Tomaten, die man auch aus dem klassischen Burrito kennt. Dazu gesellen sich Paprika, ein paar Tortilla-Chips und etwas frischer Salat. Wer es schärfer mag, darf wie immer gerne nachwürzen oder die eigene Lieblingssalsa bereithalten. Fleischesser dürfen natürlich auch Tierisches mit in die Bowl werfen. Das Schöne an großen Schalen ist ja: Ein bisschen mehr geht immer.

Zutaten:

Für die Salsa

1 kleines Bund Koriander (je nach Geschmack)

4 große Cherry-Tomaten

2 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

Salz & Pfeffer

Für die Paprika-Mischung

1 EL Olivenöl

1 Paprika (Farbe egal)

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

Salz & Pfeffer

Für die Bohnen

1 Zwiebel

200g Kidney-Bohnen

2 EL Tomatenmark

1 Knoblauchzehe

200ml passierte Tomaten

Salz & Pfeffer

1 Msp. Paprikapulver edelsüß

Außerdem

1 Avocado

200g gekochter Reis

1 Romana-Salatherz

Tortilla-Chips

1 Limette

Zubereitung:

Reis kochen. Für die Salsa Koriander, zwei Knoblauchzehen und die Cherry-Tomaten hacken und mit etwas Olivenöl vermengen. Salzen, pfeffern und beiseitestellen. Dann geschnittene Paprika mit einer Zwiebel und einer gehackten Knoblauchzehe in einer Pfanne anbraten, wieder salzen und pfeffern. Ebenfalls beiseitestellen. Es wird direkt weitergebraten, nämlich eine Zwiebel mit zwei EL Tomatenmark und einer gehackten Knoblauchzehe. Dazu kommen 200g Kidney-Bohnen und eine Messerspitze Paprikapulver. Das Ganze mit 200ml passierten Tomaten aufgießen. Aufkochen lassen, salzen und pfeffern, beiseitestellen. Eine Avocado aufschneiden, Salat waschen und zupfen, Limette schneiden und diese Zutaten gemeinsam mit der Salsa, der Paprika, den Bohnen und ein paar Tortilla-Chips in einer Schüssel anrichten. Eventuell noch ein paar Chilistreifen drübergeben. Mahlzeit!



_



Die meisten Rezepte sind Ihnen zu kompliziert? Sie haben keine Lust, ewig in der Küche zu stehen, und wollen trotzdem lecker essen? Oder brauchen noch einen Tipp, was Sie morgen kochen könnten? Dafür gibt es ab jetzt Mahlzeit, die neue Videoserie mit einfach guten Rezepten.