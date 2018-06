Linsensuppe Ein Teller Feierabend

Wer ermattet und mit weichem Hirn aus dem Büro schleicht, kann häufig nicht mehr umständlich mit Zutaten hantieren oder Experimente an offener Flamme versuchen. Es gibt Tage, an denen ist man gerade noch imstande, einen Joghurtdeckel abzuziehen oder eben die Nummer vom Pizzaservice zu wählen. Leider ist es immer noch so, dass Joghurt bei Hunger und Müdigkeit selten glücklich macht. Den Anruf beim Pizzaservice bereut man trotzdem spätestens während der Wartezeit.



Wer schon weiß, dass er am nächsten Tag nur unter Umständen zum Durchschnaufen und vor allem zum Kochen kommen wird, dem empfehlen wir, auf der Stelle Linsen einzuweichen. Am nächsten Abend wird man sich dafür fachmännisch auf die Schulter klopfen. Eine halbe Stunde später wartet dann eine warme Suppe, für die man gar nicht viel tun musste.



Zutaten für einen Topf Linsensuppe

Olivenöl

4 Frühlingszwiebeln

2 Knoblauchzehen

2 Selleriestangen

1 Möhre

250 g rote Linsen

1 l Gemüsebrühe

1 TL Salz

1 TL Kreuzkümmel

2 EL Petersilie

1 Prise Paprikapulver

etwas Fladenbrot



Zubereitung

Die Linsen über Nacht einweichen. Am nächsten Tag die weißen Teile der Frühlingszwiebeln grob hacken, dann den Knoblauch, die Möhre und den Sellerie ebenfalls grob zerkleinern.



Eines der einfachsten Rezepte, das man sich vorstellen kann © Elisabeth Rank für ZEITmagazin ONLINE

.

2 EL Olivenöl in einem Topf erhitzen. Frühlingszwiebel und Knoblauch darin anschwitzen, dann Sellerie und Möhre zugeben, zuletzt die Linsen.



Die Linsen sollten vorher eingeweicht werden. © Elisabeth Rank für ZEITmagazin ONLINE

2 Minuten weitergaren. Brühe, Salz und Kreuzkümmel hinzufügen und 30 Minuten köcheln lassen. Die Suppe pürieren.



Ein hoher Topf verhindert eine gesprenkelte Küche. © Elisabeth Rank für ZEITmagazin ONLINE

Mit Petersilie, Olivenöl und Paprikapulver dekorieren und das Fladenbrot dazu reichen. Mahlzeit!

Die meisten Rezepte sind Ihnen zu kompliziert? Sie haben keine Lust, ewig in der Küche zu stehen und wollen trotzdem lecker essen? Oder brauchen noch einen Tipp, was Sie morgen kochen könnten? Dafür gibt es Mahlzeit, die neue Videoserie mit einfach guten Rezepten – zum Beispiel für Shakshuka, gefüllte Muschelnudeln oder besondere Ofenkartoffeln.