Pizza Pfirsich küsst Prosciutto

Man könnte sagen, Pizza ist das perfekte Gericht. Es kann in Notsituationen bei richtiger Zubereitung wahnsinnig schnell ein Wohlgefühl hervorrufen, an das man fast nicht mehr geglaubt hätte. Es lässt sich mit den Fingern essen. Es ist vielseitig beleg- und an die Umstände anpassbar. Im optimalen Fall hat es mit sehr viel Käse zu tun. Und es tut nur, was es soll.



Die saisonale Variante der perfekten Pizza passt sich leger an die Gegebenheiten der Jahreszeiten an. Natürlich gehört dazu ein guter Pizzateig, doch für den ist nicht immer Zeit, deswegen lässt sich unser Rezept auch mit fertigem Teig zubereiten. Darauf werfen wir dreierlei Käse, denn viel Käse macht die Welt schöner, sowie Prosciutto und eben Pfirsich. Das mag sich im ersten Moment seltsam anhören, verleiht der Pizza aber Frische, die sich ganz hervorragend mit dem eingekochten Honig-Balsamico versteht, für dessen Zubereitung wir allerdings empfehlen, die Fenster zu öffnen und eine Nasenklammer anzulegen.



Zutaten für eine Pizza

1 Packung Pizzateig

1 TL Olivenöl

2 Knoblauchzehen

Salz & Pfeffer

100 g Prosciutto

120 g Ricotta

150 g Mozzarella

100 g Parmesan

1-2 frische Pfirsiche

240 ml Balscamico

85 g Honig

Basilikum

Zubereitung

Ofen auf 220 Grad vorheizen.

Für diese Pizza braucht man vor allem Käse, Schinken und Pfirsiche. © Elisabeth Rank für ZEITmagazin ONLINE

Balsamico und Honig in einem tiefen Topf aufkochen und für 15 Minuten einköcheln lassen. Wichtig: ständig rumrühren. (Tipp: Ein Silikonlöffel schützt vor Anbrennen und Zerkratzen.)

Den Pizzateig auf Backpapier ausrollen. Den Knoblauch hacken. Die Pfirsiche in Scheiben schneiden.

Die Pfirsiche werden in Scheiben geschnitten, das Basilikum schon mal vorbereitet, aber nicht mitgebacken. © Elisabeth Rank für ZEITmagazin ONLINE

In einer kleinen Schüssel Olivenöl und Knoblauch mischen. Die Mischung gleichmäßig auf der Pizza verteilen. Mit Salz und Pfeffer sanft würzen. Dann eine Lage Prosciutto darüber verteilen. Anschließend Ricotta, Parmesan und Mozzarella gleichmäßig streuen. Dann die Pfirsichscheiben darüber geben.

Der Ricotta kommt in kleinen Nocken auf die gesamte Pizza © Elisabeth Rank für ZEITmagazin ONLINE

Pizza im Ofen ungefähr 12 Minuten backen, bis die Ränder goldbraun sind. Mit frischem Basilikum und Balsamico-Reduktion anrichten. Mahlzeit!

