Huhn mit Walnuss-Pesto Geflügel in bester Gesellschaft

Es gibt Traumpaare, von denen man selbst nach Jahrzehnten noch redet: Bonny und Clyde, Romeo und Julia, Jack und Rose, Hanni und Nanni oder Dick und Doof. Die finden sich natürlich auch in essbarer Form: Walnüsse und Granatäpfel zum Beispiel. Am beliebtesten ist diese Kombination im mittleren Osten – vor allem in der persischen Küche. Im Iran wird traditionell das Fesendschān zubereitet, eine Art Geflügelragout mit Ente, Walnüssen und Granatapfelkernen. Es soll seinen Ursprung am Kaspischen Meer in der Provinz Gilan haben. Jeder aus dem Iran, den man trifft, wird einem von diesem Rezept stundenlang vorschwärmen und voller Überzeugung behaupten, dass die eigene Familie das allerbeste Fesendschān auf den Tisch bringt.

Und weil wir da einfach nicht mithalten können, haben wir uns vom Originalrezept lediglich inspirieren lassen und kochen eine verwandte Variante.

Huhn mit Walnuss-Pesto

Zutaten für 4 Personen:

4 Hühnerschenkel

1 Esslöffel Honig

2 rote Zwiebeln

1 Granatapfel

200 g Walnüsse

1 Bund glatte Petersilie

Granatapfelsirup

Olivenöl

Salz

Pfeffer

Zubereitung:

Den Ofen auf 200 Grad vorheizen. Das Huhn waschen und trocken tupfen, danach mit Honig und ein bisschen Salz einreiben. Die Zwiebeln schälen und achteln und mit etwas Olivenöl vermengen. Beides in eine leicht gefettete Ofenform geben und für etwa 25 Minuten auf mittlerer Schiene backen.

Zuerst kommt das Huhn mit den Zwiebeln in den Ofen. © Sebastian Friedrich für ZEITmagazin ONLINE

In der Zwischenzeit das Walnuss-Pesto herstellen. Dazu die Walnusskerne und die gewaschene Petersilie grob hacken und mit etwas Olivenöl vermengen. In einer Küchenmaschine oder mit einem Pürierstab vorsichtig weiter zerkleinern und nach und nach das restliche Olivenöl hinzugeben.



Walnüsse und Petersilie werden für das Pesto grob gehackt und dann mit Olivenöl cremig klein gemacht. © Sebastian Friedrich für ZEITmagazin ONLINE

Den Granatapfel öffnen und die Kerne herausholen.

Eine Geduldsarbeit, die sich lohnt: das Herauspulen der Granatapfelkerne. © Sebastian Friedrich für ZEITmagazin ONLINE

Sobald das Huhn fertig gebacken ist, fügt man das Pesto hinzu und gibt die Granatapfelkerne sowie ein wenig von dem Granatapfelsirup über das Fleisch. Mahlzeit!