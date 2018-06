Japanische Küche Es muss ja nicht immer Sushi sein

Immer nur Sushi? Die japanische Küche hat mehr zu bieten als die kalten Reisteilchen, die der Westen leider längst zum Fast Food degradiert hat. Und auch mehr als die fettigen, üppigen Ramen-Suppen, die gerade in allen Großstädten dieser Welt geschlürft werden. Zwischen diesen beiden Extremen liegt eine Küche, die auch moderne Ernährungshysteriker glücklich machen kann, weil sie den Prinzipien des Clean Eating entspricht: Authentische japanische Gerichte enthalten wenig Milchprodukte, wenig Fleisch und wenig Fett, sind dafür aber reich an Kohlenhydraten, Vitaminen und Mineralstoffen. Japan gehört zu den Ländern mit der höchsten Lebenserwartung und nur 3,6 Prozent der Menschen gelten mit einem Body-Mass-Index von über 30 als fettleibig – in den USA sind es etwa 32 Prozent.

Das klingt nach karger Küche, doch das Gegenteil ist der Fall. Die gefüllten Reisbällchen haben ihr Vorbild in Italien, in die Suppe kommen Nocken wie auf der Almhütte, das Steak wird ausführlich mariniert, bevor es mundgerecht zerteilt auf den Teller kommt. Denn wichtig ist in Japan nicht nur das komplexe Spiel der Aromen – sondern auch eine bildschöne Präsentation, damit alle Sinne angesprochen werden. Danach sagt man Gochisousamadeshita: Vielen Dank für das gute Essen.

Sardinen mit Umeboshi

Zutaten für 4 Portionen:

8 frische Sardinen, geputzt und ohne Kopf

50 g frischer Ingwer, geschält

2 EL Sojasauce

4 EL Mirin (süßer Reiswein)

2 EL Sake

1 TL Zucker

8 mittelgroße Umeboshi (eingelegte Ume-Früchte, eine Art Aprikose – gibt es im Asialaden)

Zubereitung:

Die Sardinen unter fließend kaltem Wasser gründlich abspülen.

30 Gramm von dem Ingwer in feine Scheiben, den Rest in feine Stifte schneiden.

In einem Topf, der alle Sardinen nebeneinander aufnehmen kann, die Sojasauce, den Mirin, den Sake, den Zucker, die Ingwerscheiben und 300 Milliliter Wasser bei mittlerer Temperatur zum Kochen bringen, dann die Sardinen nebeneinander in den Topf legen und die Umeboshi vorsichtig in die Lücken dazwischen setzen.

Den Topfdeckel auflegen und alles bei mittlerer Temperatur 10–12 Minuten garen, dann den Herd abschalten.

Die Sardinen und die Umeboshi vorsichtig aus dem Topf nehmen und auf einem Servierteller anrichten. Die Garflüssigkeit erneut erhitzen und einige Minuten köcheln und auf eine sirupähnliche Konsistenz eindicken lassen.

Die Sardinen und die Umeboshi mit der Sauce beträufeln, mit den Ingwerstiften garnieren und sofort servieren.