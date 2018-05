Pasta Primavera Bei Sonnenschein macht Pasta doppelt glücklich

Es gibt unglaublich viele und lange wissenschaftliche Artikel darüber, warum es glücklich macht, Nudeln zu essen. Die Antwort darauf ist kurz gesagt: weil Pasta einfach immer schmeckt. Und zwar in jeder Form. Ein Teller dieser leckeren Kohlenhydrate ist im Prinzip wie ein schöner Frühlingstag. Einer, an dem uns die Sonne wärmt, die Vögel singen und aus Knospen endlich wieder Blüten und Blätter erwachsen sind. Kombiniert man nun das saisonale Gemüse dieser schönen Jahreszeit mit Nudeln, müsste das theoretisch doppelt glücklich machen. In der Praxis stimmt das auch, zumindest bei unserer Pasta Primavera – probieren Sie es aus.



Für die Nudeln haben wir die Conchiglioni-Pasta gewählt, eine muschelförmige Nudel, in deren Rundungen sich die Saucenzutaten besonders gut verfangen, in unserem Falle eine herrliche Mixtur aus Frühlingsgemüse, Wein, Butter und Parmesan. Statt eines wissenschaftlichen Belegs nehmen wir Prosciutto als Belag. Und spätestens nach dem heimischen Versuchsaufbau ist klar: Mit jedem Bissen dieser Pasta wird man tatsächlich glücklicher.



Zutaten für vier Personen:

30 g Butter

4 Esslöffel Öl

2 Bund Frühlingszwiebeln

2 kleine Schalotten

etwas Salz

120 ml Weißwein

120 ml Hühnerbrühe

600 g grüner Spargel

300 g Erbsen, frisch oder gefroren

500 g Conchiglioni-Pasta

1 Kopfsalat oder eine Packung Feldsalat

200 g Parmesan

1 Bund Basilikum

120 g dünner Rohschinken (etwa Parma oder San Daniele)

Zubereitung:

Je einfacher das Gericht, desto hochwertiger sollten die Zutaten sein. © Sebastian Friedrich für ZEITmagazin ONLINE

Die Schalotten pellen und fein würfeln, die Frühlingszwiebeln säubern und in feine Streifen schneiden. Der hellgrüne Teil kann und soll mitverwendet werden. Die Butter mit zwei Esslöffeln Öl in einer großen Pfanne schmelzen, Schalotten und Frühlingszwiebeln hinzugeben, salzen und pfeffern und auf kleiner Flamme leicht anschwitzen. Die Zwiebeln sollten allerdings nicht braun werden. Mit dem Weißwein ablöschen und auf mittelhoher Flamme einköcheln lassen, bis sich die Flüssigkeit etwas angedickt hat. Dann die Brühe hinzufügen, einmal aufkochen lassen und vom Herd nehmen.

Vom Spargel den trockenen Ansatz abschneiden, in drei Zentimeter große Stücke schneiden und bissfest blanchieren. © Sebastian Friedrich für ZEITmagazin ONLINE

In der Zwischenzeit einen Topf mit Wasser zum Kochen bringen. Den Spargel waschen, vom harten Ende trennen und in etwa drei Zentimeter lange Stücke schneiden. Sobald das Wasser kocht, eine Prise Salz und Spargel hinzufügen. Den Spargel zwei Minuten kochen, bis er bissfest ist, er darf nicht zu weich werden. Mit einer Schaumkelle aus dem Wasser nehmen und in eiskaltem Wasser abschrecken. Die Erbsen in das kochende Wasser geben und ebenfalls etwa zwei Minuten blanchieren. Zu dem kalten Wasser mit dem Spargel geben und alles durch ein Sieb abgießen. Den Salat waschen und in mundgerechte Stücke rupfen. Den Parmesan reiben, Basilikum waschen und grob hacken.



In der muschelförmigen Conchiglioni-Pasta sammelt sich der Sud besonders gut.

Nun die Pasta bissfest kochen, eine Tasse Kochwasser entnehmen. In der Zwischenzeit die Zwiebelmischung wieder erwärmen, den Spargel und die Erbsen hinzufügen und durchwärmen. Pfanne vom Herd nehmen und schließlich den Salat dazugeben, einmal durchmischen, bis der Salat zerfällt. Die fertige Pasta abgießen und zu der Gemüsemischung geben. Den Parmesan hinzufügen, eventuell etwas von dem Kochwasser dazugeben und salzen und pfeffern. In eine große Schüssel umfüllen, den Prosciutto darüber zerrupfen, mit Petersilie und noch etwas Parmesan bestreuen. Etwas Olivenöl über das Gericht träufeln. Mahlzeit!