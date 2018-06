Bananenbrot-Pfannkuchen Bananen sind die Besten

Es gibt Gerichte, für die man lange in der Küche schwitzen muss, um bei Tisch zu begeistern. Und es gibt Angeber-Gerichte, für die man nur wenige Zutaten und Handgriffe braucht und dennoch Geniales fertigbringt. Im Bereich Backen wäre das ein Bananenbrot. Nicht nur, weil es so schnell herzustellen ist. Sondern auch, weil es kaum etwas Besseres gibt, das man mit überreifen Bananen anstellen kann. Außerdem ist Zucker für dieses Rezept komplett unnötig, da die Bananen schon genug Süße mitbringen. Und selbst auf die Schokolade könnte man natürlich aus Gesundheitsgründen verzichten und sie durch Nüsse ersetzen, das wollen wir aber heute nicht. Und eigentlich geht es auch gar nicht wirklich um ein Bananenbrot, sondern um eine kleine Abwandlung. Wir machen aus dem Kuchenteig nämlich im Handumdrehen ein perfektes Brunch-Rezept: Pfannkuchen, die herrlich fluffig und richtig schön dick sind. Bananenbrot-Pfannkuchen sind der ideale Start in den Sonntag, man kann sich damit immer Freunde machen und Respekt abholen. Wir verraten auch nicht weiter, dass man dafür nicht mal 15 Minuten in der Küche gestanden hat.

Zutaten für 8 Pfannkuchen

125 g Weizenmehl oder Vollkornmehl

2 Teelöffel Backpulver

1 Teelöffel Zimt

etwas Muskatnuss

1/4 Teelöffel Salz

2 mittelgroße reife Bananen

1 Ei

120 ml Milch (es geht auch Hafermilch oder Mandelmilch)

50 g fertige Chocolate Chips (im Backregal) oder eben einfach Schokolade oder Nüsse

Kokosnussöl

Als Topping: frische Früchte, Ahornsirup oder Erdnussbutter

Zubereitung:

Das Mehl mit Backpulver, Zimt, Muskatnuss und Salz in einer großen Schüssel vermengen. Die Bananen pellen und in einer weiteren Schüssel mit einer Gabel zerquetschen, sodass ein richtig matschiger Brei entsteht. Das Ei und die Milch hinzufügen und alles gut verrühren.

Die Bananen müssen richtig durchgematscht werden. © Sebastian Friedrich für ZEITmagazin ONLINE

Die flüssige Masse nun mit den trockenen Zutaten mischen. Wenn der Teig zu dickflüssig ist, noch ein wenig Milch hinzugeben. Wer eine ganze Tafel Schokolade oder Nüsse verwenden will, sollte diese nun in kleine Stücke hacken; wer Chocolate Chips zum Backen gekauft hat, stellt diese bereit.

Mit einer Kelle kleine Pfannkuchen in die Pfanne klecksen und sofort ein paar Stückchen der Schokolade auf den Küchlein verteilen. Die Pfannkuchen etwa für zwei Minuten backen, bis der Teig Blasen schlägt. Dann wenden und weiterbacken, bis die Pancakes eine goldene Farbe haben.

Wenn der Teig portionsweise in die Pfanne kommt, immer gleich Schokoladenstückchen darauf verteilen. © Sebastian Friedrich für ZEITmagazin ONLINE

Herausnehmen und warm stellen, die Pfanne mit einem Küchentuch auswischen, erneut etwas Öl in die Pfanne geben und die restlichen Pfannkuchen backen. Dabei die Hitze etwas herunterdrehen. Mit Ahornsirup, Erdnussbutter oder Früchten servieren. Mahlzeit!