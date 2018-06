Trinkflasche Komm an mein Herz, du Flasche

Wie wir uns einrichten, mit welchen Dingen wir uns umgeben – das sagt genauso viel über uns wie die Kleidung, die wir uns aussuchen. In unserer Serie "Innenleben" ergründen wir die Trends bei uns zu Hause.



Jede Zeit hat ihre signifikanten Handgriffe. In unserer ist es die Art, wie kommunikationsfreudige Menschen sich ihre Smartphones flach wie Schokoladentafeln vor den Mund halten. Und wie die stolzen jungen Besitzerinnen zu großer Handtaschen diese repräsentativ in der Armbeuge baumeln lassen, den Arm emporgeschwungen wie der Rüssel eines Elefanten. Und es ist die Geste, mit der eine Flasche zärtlich, als sei sie ein Welpe, an die Brust gedrückt wird, damit ihr ja nichts geschieht.

Es soll nicht irgendeine Flasche sein, die hier so liebevoll durch die Straßen der Stadt und ihre Innenräume getragen wird, sondern eine zum Auffüllen. Eine, die nie leer werden muss, denn obwohl es nie weit ist bis zur nächsten Wasserquelle, sind die Menschen scheinbar in großer Angst, zu dehydrieren. Es gibt keine Drogerie mehr ohne Wasserzapfsäule, es gibt keine Arbeitsbesprechung mehr, zu der nicht alle ihre Wasserflaschen mitschleppten, es gibt keinen Besuch mehr von Freunden, die nicht schon auf der Türschwelle röchelnd um den rettenden Schluck Wasser bäten.



Die meisten aber führen vorsichtshalber stets eine Flasche mit sich, die sie bereits bei Eintritt in die Wohnung zücken und die Besuchszeit über fest und sicher um die Mitte fassen. Praktisch an ihrer Selbstversorgermentalität ist, dass es einem hinterher das Abwaschen von Gläsern erspart. Nur leider wirkt es mitunter etwas säuglingshaft, dass erwachsene Menschen permanent an Flaschen herumnuckeln oder an deren Auslassschnäbeln saugen.

Unsere Interior-Serie "Innenleben" Eine roséfarbene Chaiselounge ist kein Zufall, ein String-Regal mit Kletterpflanze auch nicht und der Wohnzimmertisch aus alten Dielen ebenso wenig: Diese Dinge sind mehr als nur Objekte, mit denen wir uns einrichten. Sie bestimmen unseren Alltag, sie verraten viel über unsere ästhetischen Sehnsüchte und die allgemeine Gemütslage. In unserer Interior-Serie Innenleben gehen wir den Trends in den Wohn-, Ess- und Schlafzimmern auf den Grund. Sie zeigen, wie wir uns selbst sehen und wie wir wahrgenommen werden möchten. Denn hinter jeder Kaffeetasse kann eine große Frage stecken: Wer bin ich?

Die Wasserflasche ist zu einem der wichtigsten Accessoires unserer Zeit geworden und wird dementsprechend gestylt präsentiert. Man befüllt sich nicht einfach eine zu Hause herumstehende Pfandflasche neu, oh nein. Aus blankem Edelstahl soll die Vorzeigeflasche sein, möglichst leicht, unzerbrechlich und spülmaschinenfest wie die von Kivanta. Oder aber aus Glas, einem genauso wertgeschätzten Material, das die aktuellen Ansprüche – clean, minimalistisch, pur – erfüllt; zur Schonung ist es zusätzlich mit einer Silikonschicht überzogen wie beispielsweise bei bkr.



Die Kunststoffvariante gibt es auch, sie ist am leichtesten mitzunehmen, wenn man sich doch schon mit dem ganzen Yogakram so verrenken muss. Frei von schädlichen löslichen Weichmachern wie Bisphenol A muss sie sein, und ideal ist es, wenn sie trotz ihres Materials ökologisch durchdacht auf die von Kunststoff geplagten Meere verweist wie bei Dopper, wo man regelmäßig soziale Projekte unterstützt. "Damit kannst du am Kaffeeautomaten oder bei deinem nächsten Tinder-Date ruhig ein bisschen prahlen", heißt es auf der Homepage.

Vielleicht ist genau das das Problem an der Flasche: dass man sein Umweltbewusstsein damit allzu easy vor sich hertragen kann. Eine einzige Geste reicht, um zu zeigen, dass man ein gutes Gewissen haben kann. Wer würde da seine Flasche in der Tasche verschwinden lassen? Den durchschnittlichen Bedarf von zwei Litern noch was kann schließlich auch stillen, wer mehrmals am Tag ein großes Glas Wasser kippt, ständiges Nippen ist unnötig.



Von den Gefahren des Posens einmal abgesehen, spricht selbstverständlich alles dafür, sich Leitungswasser für unterwegs abzuzapfen. Es ist preiswert, wird streng kontrolliert und bei Tests von Mineralwasser qualitativ nicht überboten, es spart Verpackungsmaterial, das teilweise nicht einfach zu recyceln ist, und es ist – zumindest in unseren Breitengraden – unbegrenzt vorhanden. Man spart so viel mit dem nachhaltigen Nachfüllen, dass sich auch eine der gerade modernen Marken rechtfertigen lässt: Eine Literflasche aus Edelstahl von Klean Kanteen kostet immerhin um die 40 Euro.

Wie in so vielen Fällen kann auch dieser Verzicht durch Konsum eingeleitet werden, schließlich unterliegen auch die Wasserflaschen wechselnden Moden. Damit das an sich ja irre langweilige Wassertrinken noch ein bisschen mehr Abwechslung bekommt, wird derzeit gern das sogenannte Infused Water empfohlen; Wasser mit zusätzlichen Geschmacksnoten, idealerweise natürlichen Ursprungs. Lässig genommen ist schon ein Scheibchen Zitrone oder ein Stück Ingwer Infusion. Aber da das neue ostentative Wassertrinken eine Frage der Optik ist, geht es hier, ebenfalls recht durchsichtig, um eine farbenfrohe Präsentation: zum Beispiel mit Gurke, Zitrone und Minze oder mit Blaubeeren und Orangen. Damit man das auch sehen kann, werden für Infused Water gerade reichlich durchsichtige Flaschen mit Einsatz, ähnlich einem Teesieb, auf den Markt gebracht. Schön aussehen geht damit noch ein wenig besser.