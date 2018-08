Doughnut Holes Mit Knödeln und Buchteln auf Weltreise

Was gibt es Schöneres, als mit einer Freundin um die Welt zu reisen, die auch so gern gut isst? Genau das machen Anastasia Lammer und Nina Jauch. Kennengelernt haben sie sich auf der Hotelfachschule in Luzern. Nach einer gemeinsamen Asienreise mit viel großartigem Essen beschlossen sie, den Blog Ana und Nina zu starten.

Inzwischen betreibt die 28-jährige Lammer einen Onlineshop für Schmuck und ist im Marketing tätig, während ihre vier Jahre ältere Freundin in Zürich mit ihrem Bruder ein eigenes Restaurant eröffnet hat. Wann immer Zeit bleibt, kochen die beiden zusammen, besonders gerne für Freunde.

Da Lammers Eltern aus Österreich stammen, hat sie eine Mehlspeisensozialisation durchlaufen. Im Sonntagsessen von Ana und Nina finden sich demnach zwei typisch österreichische Gerichte. Auch die restlichen drei kommen nicht ohne eine große Portion Zucker aus. Die einen sprechen von Doughnut Holes, die anderen von Berlinern oder Pfannkuchen. Gefüllt werden sie mit Karamellpudding. Wer auf Herzhaftes aus ist, wird heute leider enttäuscht. Statt vor dem Backofen zu schwitzen, könnte man jedoch Anastasia Lammers und Nina Jauchs sorgfältig kuratierten Instagram-Account durchstöbern – und die nächste Reise buchen.



Doughnut Holes mit salzigem Karamell

Zutaten für 12–14 Stück:

300 g Weißmehl

2 Päckchen Vanillezucker

1 Päckchen Trockenhefe

1 Ei

30 ml Milch

60 g gesalzene Butter

1 Päckchen Instant-Karamellpudding

1–2 l Öl zum Frittieren

6 EL Zucker

Zubereitung:

Mehl, Vanillezucker, Trockenhefe, 50 Gramm Butter, zehn Milliliter Milch und das Ei in einer Schüssel zu einem weichen, glatten Teig verkneten. Zugedeckt bei Raumtemperatur etwa eineinhalb Stunden auf die doppelte Größe aufgehen lassen.

Anschließend in zwölf bis 14 Portionen teilen, zu Kugeln formen, auf ein Blech setzen und zugedeckt eine weitere Stunde gehen lassen.

Restliche Milch in einen Topf geben. Puddingpulver mit einer großzügigen Prise Salz einrühren und etwa zwei Minuten köcheln lassen. Vom Herd nehmen und abkühlen lassen.

Einen hohen Topf zu einem Drittel mit Öl füllen und auf 160 Grad erhitzen. Teigkugeln portionsweise mit einer Schaumkelle hineinlegen und von allen Seiten etwa zwei Minuten lang frittieren. Aus dem Topf nehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen.

Zucker und eine Prise Salz in einen tiefen Teller geben und die Teigkugeln darin wenden.

Anschließend mithilfe eines schmalen Löffelrückens ein etwa fünf Millimeter breites Loch formen, das zwei Drittel tief reicht.

Karamellpudding in einen Spritzbeutel mit glatter Tülle geben und in die Teigkugeln spritzen.

Für Marillenknödel ein Muss: Brösel aus Butter, Paniermehl und Puderzucker © Ana und Nina

Österreich I: Marillenknödel sind ein Klassiker der K&K-Küche. Nie schmecken sie besser als im Spätsommer, wenn die Früchte reif sind. Manche sprechen von Marillen, andere von Aprikosen.

Traditionell werden Buchteln mit Konfitüre gefüllt. In diesen stecken ganze Aprikosen oder Zwetschgen. © Ana und Nina

Österreich II: Buchteln kennt in Österreich jedes Kind. Dabei schmecken sie auch Erwachsenen.

"Dutch Baby" ist ein Pfannkuchen, der im Ofen gebacken wird. © Ana und Nina

In den USA bezeichnet der Begriff Dutch Baby ein süßes Teiggericht, das im Ofen zubereitet und mit Früchten aromatisiert wird. Es ist gar nicht so weit von einem Kaiserschmarrn entfernt. Lammer und Jauch entscheiden sich für Blaubeeren als Topping.

Diese japanische Pancake-Variante ist fluffig wie ein Soufflé. © Ana und Nina

Von einer Japanreise brachten die Freundinnen dieses Rezept für Pancakes mit. Dazu passen Honig, Ahornsirup, Früchte und Nüsse. Oder man nimmt von allem ein wenig.