Franz Keller "Zeigen wir den Tieren Respekt!"

Franz Keller war Lehrling beim französischen Spitzenkoch Paul Bocuse und zeitweise einer der prominentesten deutschen Sterneköche. Vor 25 Jahren verzichtete er auf eine Wertung im "Guide Michelin" und setzt sich seither für regionale Produkte und nachhaltige Tierzucht ein.

ZEITmagazin ONLINE: Herr Keller, in dem Buch Vom Einfachen das Beste beschreiben Sie Ihren Aufstieg in die Sterneküche, andererseits ist es aber vor allem eine Anklage gegen die industrialisierte Fleischproduktion in Deutschland.

Franz Keller: Ja, Deutschland ist längst zum Exportweltmeister für Billigfleisch geworden. Und die Zustände in den großen Mastbetrieben sind desaströs. Hier werden etwa Tiere derselben Art für verschiedene Funktionen gezüchtet. Manche Hühner sollen möglichst schnell fett werden, um mit drei Monaten geschlachtet zu werden, andere sind nur Haut und Knochen und legen ununterbrochen Eier. Manchen Rindern wird Popcorn gefüttert, damit sie nicht wiederkäuen und so mehr essen und schneller Gewicht zunehmen. Dabei wird ihr kompletter Verdauungsapparat geschädigt. Nach drei Monaten sind diese Tiere so fett wie sonst nach sechs oder sieben. Aber dieses Fett ist nichts wert. Darin finden sich keine Omega-3-Fettsäuren mehr, der eigentliche Grund, warum man Fleisch isst.

ZEITmagazin ONLINE: Im Supermarkt kostet ein Kilo Schweinefleisch gut drei Euro, bei Ihnen aus heimischer Zucht allerdings über zwölf Euro.

Keller: Mindestens. Wir verlangen für ein Kilo Wurst von unseren Tieren bald 21 Euro. Und wenn ich ehrlich bin, ist das noch subventioniert. Von mir selber. Viel Geld verdienen wir nicht.

ZEITmagazin ONLINE: Welche Wahl haben dann Bauern, die davon leben müssen, wenn sie wirtschaftlich produzieren wollen?

Keller: Sie haben recht, es ist ein pervertiertes System. Im Schnitt verdienen sie mit einem Schwein wegen der Dumpingpreise, die Leute noch bereit sind zu zahlen, 90 Euro. Und das nach fünfeinhalb Monaten Zucht.

Franz Keller © Presse

Franz Keller Keller wurde 1950 in Freiburg geboren und wuchs in einer Winzer- und Gastronomenfamilie auf. Er lernte sein Handwerk bei Spitzenköchen wie Michel Guérard und Paul Bocuse. Im elterlichen Betrieb in Oberbergen erkochte Keller zwei Michelin-Sterne. 1979 eröffnete er in Köln das ebenfalls ausgezeichnete Franz Keller Restaurant. Später war er am Schlosshotel Bühlerhofen der bestbezahlte Koch Deutschlands. Im Jahr 1993 verzichtete Franz Keller auf weitere Auszeichnungen und eröffnete zusammen mit seiner Frau die Adler Wirtschaft in Hattenheim. Heute betreibt Keller den Ökobauernhof Falkenhof, auf dem er Kaninchen, Schweine und Rinder hält.





ZEITmagazin ONLINE: Ist es aber nicht gewagt, zu denken, Ihre Preise könnten von einer normal verdienenden Familie bezahlt werden?

Keller: Ich mache das aus Überzeugung.

ZEITmagazin ONLINE: Aber wie kann man einem Arbeiter, der hungrig nach Hause kommt, vermitteln: Heute verzichtest du mal auf dein Schnitzel?

Keller: Natürlich kann man dem Menschen von heute auf morgen nicht sagen: Du darfst kein Schnitzel mehr essen. Der Staat hat aber nicht nur die Aufgabe, Straßen zu bauen und für Innere Sicherheit zu sorgen, er muss sich auch dafür interessieren, dass die Menschen gesund bleiben. In Deutschland beschäftigen sich bisher nur wenige mit diesen Fragen. Das sind interessanterweise jene, die früher viel Fleisch gegessen haben, die Wohlhabenden. In großen Teilen der Bevölkerung nehmen dagegen Volkskrankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck oder Gicht zu. Weil zu viele Eiweiße und billige tierische Fette konsumiert werden. Große Unternehmen haben dieses Problem erkannt und investieren in ihre Kantinen, auch weil gesunde Mitarbeiter weniger krank sind. Die Aufklärung von Menschen muss aber in der Schule anfangen.

ZEITmagazin ONLINE: Aber man hat doch den Eindruck, als würde in Deutschland eigentlich über nichts anderes als über Essen gesprochen werden. Die Menschen schauen Kochshows, kaufen sich aufwändig produzierte Kochbücher, diskutieren über gutes Olivenöl. Sind wir wirklich so ungebildet, wie Sie sagen?

Keller: Das tun meist nur Menschen mit einem gewissen Bildungsniveau. Aber das reicht nicht. Wir müssen die Masse erreichen: mit Aufklärung, Programmen in den Schulen und einer Subventionspolitik, die nachhaltig produzierte Lebensmittel fördert. Ich glaube, dass man fast überall in der Welt so gut wie alles regional lösen kann. Es muss billiger werden, Produkte aus der Region zu kaufen, als sie vom anderen Ende der Welt zu importieren.

Zu den prominenten Gästen in Franz Kellers Restaurant in Köln gehörte auch der Künstler Joseph Beuys (rechts). © privat

ZEITmagazin ONLINE: Also am besten gleich vegan?

Keller: Es braucht Achtung vor dem Tier. Gleichzeitig darf es nicht ideologisch werden. Für mich ist Veganismus eine Form des Extremismus.

ZEITmagazin ONLINE: In Indien etwa haben Millionen von Menschen jahrhundertelang überwiegend vegan gelebt.

Keller: Wenn ich aus gesundheitlichen Gründen auf Fleisch und tierische Produkte verzichten müsste, würde ich tatsächlich indisch essen. Die Vielfalt der Rezepte, Gewürze und Zutaten dort ist genial.

ZEITmagazin ONLINE: Aber?

Keller: Kein Aber. Ich bin ein deutscher Koch aus Baden, ich stehe in meiner Tradition, ich komme aus einer Metzgerfamilie, ich finde Fleisch etwas Wunderbares und will diese Tradition erhalten. Man muss doch nicht gleich alles ändern. Wir können doch auch weniger von dem Dreck essen und uns auf gute Produkte konzentrieren. Zeigen wir den Tieren Respekt!

ZEITmagazin ONLINE: Schlachten Sie denn selber?

Keller: Ja.

ZEITmagazin ONLINE: Was ist Ihnen ein Tier wert?

Keller: Sehr viel. Ich begleite meine Tiere mindestens ein Jahr lang, meistens sogar bis zu 16 Monate lang. Sie sind für mich sehr wertvoll, denn ich möchte ein wertvolles Endprodukt. Und darum habe ich diese Tiere zu achten. Ich glaube, dass kein Bauer seine Tiere gern schlecht behandelt. Aber natürlich verrohen manche auch.

ZEITmagazin ONLINE: Was meinen Sie damit?

Keller: Viele haben doch überhaupt keine Zeit mehr, sich um die Tiere zu kümmern. Dasselbe passiert in den Schlachthöfen: Es geht an niemandem spurlos vorbei, am Tag 40 bis 50 Rinder töten zu müssen. Diese Menschen kriegen vielleicht 8,90 Euro die Stunde.

Im Jahr 1993 eröffnete Franz Keller die Adler Wirtschaft in Hattenheim, nahe Wiesbaden. © privat

ZEITmagazin ONLINE: Wir haben das Töten in den Niedriglohnsektor outgeourct?

Keller: Aber ja. Das will ja niemand mehr machen. Dieses Outsourcen ist sehr weit fortgeschritten. Es passiert mir oft, dass eine Poulardenbrust, an der noch der Flügel dran ist, in meinem Restaurant zurückgegeben wird, mit der Bitte, den Knochen zu entfernen. Die Leute essen Fleisch, aber sie wollen nicht sehen, dass es ein Tier ist, das sie da vor sich auf dem Teller liegen haben.

ZEITmagazin ONLINE: Wird das Schuldempfinden in der Gesellschaft dem toten Tier gegenüber größer?

Keller: Natürlich, daher kommt auch der Trend zu vegetarischer und veganer Ernährung. In meinem Restaurant haben wir zumindest damit angefangen, die Fleischportionen zu reduzieren. Unser neuer Slogan ist: "Das Fleisch ist die Beilage."

ZEITmagazin ONLINE: Akzeptieren Ihre Gäste das?

Keller: Die jungen schon. Die alten Stammgäste denken, dass ich einen an der Waffel habe.



Franz Kellers Buch "Vom Einfachen das Beste" ist im Westend Verlag erschienen.