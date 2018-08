Grießköpfli Erste Hilfe bei Schwimmbadhunger

Was tun, wenn einen der Schwimmbadhunger überkommt? Man kennt das: den ganzen Tag am und im Wasser verbracht, auf dem Heimweg vergessen einzukaufen, unterzuckert und nörgelig, jetzt muss alles sehr schnell gehen. Im besten Fall steht im Kühlschrank ein Grießköpfli. Jedenfalls im Fall von Kathrin Toldo. Sie lacht, als sie erzählt, wie sie sich als Kind auf den Boden geworfen und vor Hunger gejammert habe, weil sie zuvor im Schwimmbad so viele "Köpfler" gemacht hat. "Jedes Mal aufs Neue hatte meine Mutter eine wunderbare Lösung: ein vorbereitetes Grießköpfli."



Richtig, Toldo ist Schweizerin. Mit ihrem Mann lebt die 31-Jährige in Thun. Hauptberuflich als Fotografin und Heilpraktikerin, nebenbei als Betreiberin des Blogs Kuisine. Auch als Erwachsene stillt sie ihren Hunger gerne mit Süßem, am späten Abend etwa mit Pancake-Türmen. Oder jenen Gerichten, die ihr Vater gekocht hat, Milchreis, Apfelrösti und Fotzelschnitte, dem Schweizer Begriff für Arme Ritter.



Was aber ist das Geheimnis jenes Grießköpflis, das ein gestürzter Grießpudding ist? Durch selbstgemachte Fruchtsoßen entsteht Abwechslung, je nachdem, was gerade Saison hat. Im Sommer bedeutet das pures Glück. Es stillt den Schwimmbadhunger ebenso zuverlässig wie jenen nach einem Tag in der Natur. Noch dazu sieht es appetitlich aus, in Toldos Worten: "gluschtig".



Grießköpfli

Zutaten für vier bis sechs Portionen:

Für das Grießköpfli:

125 g Grieß

1 l Milch

1 Prise Salz

4 EL Zucker

1 TL Vanillepulver

1 Zitrone, deren Schale

2 EL Haselnüsse

4 EL getrocknete Cranberries

Für die Erdbeer-Rhabarbersoße:

500 g Erdbeeren, geviertelt

500 g Rhabarber, geschält, in kleine Stücke geschnitten

100 g Zucker

3-5 EL Wasser

Zubereitung:

Milch bei mittlerer Hitze aufkochen. Salz, Zucker, Vanillepulver und Zitronenschale in die kochende Milch einrühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Anschließend alle weiteren Zutaten in die Milch einrühren und zu einem dickflüssigen Brei einkochen, bis alle Flüssigkeit aufgesogen ist. In eine saubere, mit kaltem Wasser ausgespülte Form gießen, erkalten lassen.

Für die Soße Erdbeeren, Rhabarber, Zucker und Wasser in einer Pfanne aufkochen. Auf kleiner Stufe 15 Minuten einkochen lassen.



Warm oder kalt mit dem Grießköpfli servieren.



