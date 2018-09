Gazpacho Eine Suppe mit Sommersonne

Die wohl einfachste Suppe aller Zeiten ist so einfach, dass sie nicht mal gekocht werden muss. Und damit eignet sie sich hervorragend für Tage, an denen man keine Lust hat, den Herd anzuschalten. So war das eigentlich den ganzen Sommer über, und es spricht nichts dagegen, sich dieses Gefühl noch ein bisschen zu bewahren. Der schöne Nebeneffekt: Die kalte Suppe leuchtet gelb wie die Sonne, schmeckt herrlich cremig und ist durch etwas Harissa nicht zu mild. Natürlich kann auch man gleich die doppelte Portion machen und den Rest für den nächsten heißen Sommertag einfach in den Kühlschrank stellen. Dann bleibt mehr Zeit für den letzten Nachmittag am See!

Joghurt und Paprika pürieren, schon ist die Suppe fast fertig. © Sebastian Friedrich für ZEITmagazin ONLINE

Gelbe Paprikasuppe

Zutaten:



4 gelbe Paprika

1 bis 2 Teelöffel Harissa (je nach Schärfeempfindlichkeit, lieber am Anfang zu wenig als zu viel)

450 g Naturjoghurt

etwas Salz

Kräuter nach Belieben



Die scharfe Gewürzpaste Harissa am besten vorsichtig dosieren. © Sebastian Friedrich für ZEITmagazin ONLINE

Zubereitung:



Die Paprika waschen, entkernen und in kleine Stücke schneiden. Zuerst den Joghurt, dann darauf die Paprikastücke in einen starken Mixer geben, mit etwas Harissa und Salz würzen und alles kräftig pürieren. Vor dem Servieren für eine Stunde in den Kühlschrank oder für 15 Minuten ins Gefrierfach stellen.

In der Zwischenzeit den Tisch decken, die Blätter der Kräuter abzupfen, vielleicht noch einmal draußen die Blumen gießen oder sich einfach freuen, dass man so wenig Zeit für ein Abendessen aufwenden musste.

Danach die kalte Suppe noch einmal abschmecken und eventuell nachwürzen. Mit den Kräutern bestreuen und, wer mag, mit einem Extraklecks Joghurt servieren. Mahlzeit!