Bayerische Küche An Guadn!

Bisweilen fremdelt der Rest der Republik mit seinen Bayern, dem dortigen Bierzeltpopulismus und der selbsterklärt einmaligen Lebensart. Stichwort: "Bayern first!" Vor Kurzem schien es so, als wolle der Söder Markus sogar den Weltraum erobern. Aber insgeheim schaut man schon ein wenig neidisch hin. Die Wirtschaftskraft, die schöne Landschaft – und erst das sensationelle Essen! Es wundert nicht, dass der Jahrhundertbestseller im Freistaat ein Kochbuch ist: das Bayerische nämlich. 1,6 Millionen mal soll es sich bisher verkauft haben. Fast so oft wie die Bibel. Seit 1930 ist es in über 50 Auflagen erschienen – stetig erweitert auf nun über 1.700 Rezepte. Dieser Kanon bayerischer Seligkeit wurde ursprünglich von der Offizierstochter Maria Hofmann zusammengestellt. Günstig und gut sollte das Essen sein, die "Zutaten aus Deutschem Boden sind zu bevorzugen", heißt es in einem älteren Vorwort. Zugegeben, das klingt arg nationalistisch. Aber Regional und Bio ist in der Sache auch was für die Urban Gardener von heute. Zur Stärkung der Nerven vor, während und vor allem nach der Bayerischen Landtagswahl haben wir drei deftige Gerichte und eine süffige Bowle ausgewählt, deren Rezepte wir hier im Originalwortlaut präsentieren. Da kann das Wahlergebnis sein, wie es will, mit diesem Menü heißt es: Passt scho. Oder wenigstens: Ja, mei!





Die Vorspeise: Leberknödelsuppe

Zutaten:

4 alte Semmeln, Salz, 250 ml lauwarme Milch

200g Rindsleber

evtl. 50 g Milz

1 kleine Zwiebel

2 Eier, etwas Pfeffer

etw. Zitronenschale (gerieb.)

30 g Butter

Petersilie, Majoran

1 1/4 l Brühe, Schnittlauch

Zubereitung:

Semmeln in feine Scheiben schneiden, salzen, mit lauwarmer Milch übergießen, zugedeckt durchziehen lassen; Leber und evtl. Milz waschen, häuten, mit Zwiebeln durch Fleischmaschine geben oder fein mixen; gewiegte Petersilie in Butter andünsten, mit allen übrigen Zutaten zu Semmeln geben, Teig abarbeiten, abschmecken, kleinen Probeknödel formen, in siedender Brühe garen, hält er, dann acht kleine oder vier große Knödel mit nassen Händen formen, in kochende, gut abgeschmeckte Brühe einlegen, 15-25 Minuten je nach Größe erst leise köcheln, dann ziehen lassen, mit Schnittlauch anrichten.