Herbstsalat Ein Salat für jedes Wetter

Süß, sauer, knackig, cremig: Die Kombination von Spinat, Apfel und Nuss und Avocado ist voller Überraschungen. Unser Video zeigt, wie turboschnell dieser Salat geht.

Zart, süß, sauer, cremig, salzig – dieser einfache und vor allem sehr schnelle Salat ist wie ein echter Herbsttag, nämlich immer wieder überraschend. Mal weht ein kühler Wind, mal meint man noch die Süße des Sommers zu schmecken. Genau diese Abwechslung bringt der turboschnelle Herbstsalat auf den Tisch. Die Süße des Apfels und die leichte Säure der Cranberrys passen hervorragend zum zart salzigen Geschmack des Fetas, die knackigen Pekannüsse sind das ideale Pendant zur cremigen Avocado.



Und obwohl das Salatgrün nur die zweite Geige in diesem Rezept spielt, sollte es unbedingt Babyblattspinat sein. Rucola hat zu viel Eigengeschmack, Feldsalat würde zerfallen und jeder andere Salat einfach dazu nicht schmecken.



Schneller Herbstsalat

Zutaten:



180 g Babyblattspinat

1 Apfel

1 Avocado

120 g Fetakäse

50 g getrocknete Cranberrys

50 g Pekannüsse



Dressing:



3 Esslöffel Olivenöl

1 Esslöffel Apfelessig



1 Teelöffel Honig

1/2 Teelöffel Dijonsenf

Salz und Pfeffer



Zubereitung:



Die Pecannüsse grob hacken, zusammen mit den Cranberrys © Sebastian Friedrich für ZEITmagazin ONLINE

Den Spinat waschen, den Apfel entkernen und in kleine Würfel schneiden, das Avocadofleisch auslösen und ebenfalls würfeln, den Fetakäse in kleine Stücke brechen, die Cranberrys und die Pekannüssen grob durchhacken. Alles in eine Schüssel geben.



Das Olivenöl, den Apfelessig, Honig und den Dijon Senf mit etwas Salz und Pfeffer in ein verschraubbares Glas geben, kräftig durchschütteln und damit den Salat direkt vor dem Servieren beträufeln. Mahlzeit!