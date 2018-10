Schmorpfanne Wenn der Apfel Schwein hat

Schweine und Äpfel sind wie füreinander geschaffen. Idealerweise ist das Schwein natürlich zu Lebzeiten auf einer Apfelwiese herumgelaufen und hat dort genug von den Früchten zu fressen bekommen. Gemeinsam in einer Pfanne geschmort, sind die beiden Zutaten aber außerdem eine leckere Kombination für ein schnelles Herbstgericht, das wenig Aufmerksamkeit und ebenso wenig Zutaten braucht. Ideal also für einen goldenen Oktobertag, wenn man, statt lange in der Küche zu stehen, lieber draußen Drachen steigen lassen mag.



Zutaten für 2–3 Personen:



3 Schweinekoteletts

etwas Olivenöl

150 ml Geflügelfond

1 Teelöffel Dijon-Senf

1 kleine Handvoll frischer Basilikum und ein paar Zweige frischer Thymian

1 Handvoll Rucolasalat

2 Äpfel

1 kleine rote Zwiebel

Salz & Pfeffer

evtl. etwas Salat

Zunächst den Geflügelfond mit dem Senf verrühren.

Für dieses Schwein wünscht man sich, dass es ein glückliches Leben auf einer Apfelwiese verbracht hat. Nachfragen beim Schlachter kann man ja mal. © Sebastian Friedrich für ZEITmagazin ONLINE

Die Schweinekoteletts waschen und trocken tupfen. Beide Seiten mit Olivenöl einreiben. Eine schwere Pfanne auf mittlerer Flamme erhitzen, die Koteletts hinzugeben und auf jeder Seite drei bis fünf Minuten anbraten, bis sie Farbe annehmen. Nun die Koteletts aus der Pfanne nehmen und beiseitestellen. Die Zwischenzeit kann man nutzen, um die Äpfel zu halbieren, zu entkernen und in feine Scheiben zu schneiden. Die Zwiebeln ebenfalls in feine Streifen schneiden.

Die Äpfel werden zusammen mit den Zwiebeln angeschmort. © Sebastian Friedrich für ZEITmagazin ONLINE

In die noch warme Pfanne gibt man nun einen Esslöffel Olivenöl, fügt die Äpfel und die Zwiebel hinzu, und brät alles für etwa vier Minuten unter gelegentlichem Wenden an.

In der Zwischenzeit alle Kräuter fein hacken und zur Apfel-Zwiebel-Masse geben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Hat alles eine goldene Farbe angenommen, den Fond mit dem Senf hinzugeben und mit einem Holzlöffel den Bodensatz lösen. Schließlich ein wenig Platz in der Pfanne schaffen und die Koteletts dazu geben. Für etwa zwei bis drei Minuten weiterköcheln. Dann die Kräuter hinzufügen. Das Gericht eventuell mit etwas Salat toppen. Mahlzeit!