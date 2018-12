Entenleber mit Haselnusscrunch Ein Loblied auf die Leber

Und dann ist es plötzlich so weit. Die letzten fehlenden Geschenke müssen an der Tankstelle besorgt, die Festgarderobe gebügelt werden. Hoffentlich steht der Baum – und auch die Verpflegung für Heiligabend. Bei David Seitz ist ein üppiges Menü geplant, Entenleber mit Haselnusscrunch und Kürbisrotkraut bilden die raffinierte Vorspeise. Vegetarier schauen da leider in die Röhre – aber schließlich kann man es nicht allen recht machen.

Seitz lebt in München und betreibt von dort aus die Blogs Schlaraffenwelt und Fleischglück. "Wenn es sich um gutes Fleisch handelt, gehört es in all seinen Facetten zu meinen Leibspeisen", sagt der 29-Jährige. "Zurzeit bin ich vor allem Schmorgerichten wie Ochsenschwanz oder Bäckchen in einer dunklen, reichhaltigen Sauce verfallen." Kein Wunder also, dass an Feiertagen Tierisches auf dem Teller landet. Über die Entenleber sagt er: "Anders als etwa in Frankreich ist Leber in Deutschland eine verkannte Delikatesse, die meist nur im Kontext einer rustikalen, gutbürgerlichen Küche auftaucht. Dabei kann insbesondere eine Geflügelleber ohne Weiteres Hauptdarsteller eines edlen Menüs sein. Jetzt an Weihnachten ist Ente ja sehr beliebt und einer ganzen Ente liegt meist auch die Leber bei. Die lässt sich toll als Vorspeise oder Zwischengang einbauen – und ganz nebenbei fördert man so die ganzheitliche Verwertung des Tiers im Sinne der Nose-to-Tail-Philosophie." Übrigens hat Seitz überraschenderweise vor allem ein Buch kulinarisch geprägt: Yotam Ottolenghis Vegetarische Köstlichkeiten. Erst dadurch habe er verinnerlicht, dass Hauptspeisen auch ganz ohne Fleisch rundum glücklich machen können.

Entenleber mit Haselnusscrunch und Kürbisrotkraut

Zutaten für 2 Portionen:

2 Entenlebern

100 ml Sojasauce

2 EL Honig

1 EL Pistazienkernöl

100 g gehackte Haselnüsse

½ kleiner Hokkaidokürbis

½ Rotkohl

50 g Butter

1 EL brauner Zucker

1 Schuss Balsamicoessig

2 Thymianzweige

grobes Meersalz oder Fleur de Sel

Zubereitung:

Entenlebern von kleinen Sehnen und Blutresten befreien. Mit ein wenig grobem Meersalz einreiben. In einer Pfanne etwas Butter erhitzen und die Lebern von beiden Seiten bei mittlerer Hitze etwa drei Minuten anbraten. Thymianzweig dazugeben und mehrmals mit der aromatisierten Butter übergießen. Die gegarten Lebern bei 80 Grad im vorgeheizten Ofen warmhalten.

Sojasauce und Honig zusammen leicht erhitzen, bis sich der Honig aufgelöst hat. In ein Gefäß geben und Pistazienöl in dünnem Strahl einrühren, dann beiseitestellen.



Gehackte Haselnüsse in einer Pfanne ohne Fett goldbraun anrösten.

Kürbis vom Kerngehäuse befreien und mitsamt der Schale in kleine Würfel schneiden. Rotkohl in feine Streifen schneiden. Butter in der Pfanne erhitzen und den Rotkohl darin drei Minuten stark anschwitzen. Zucker einstreuen und die Hitze weiter erhöhen, damit der Zucker karamellisiert. Kürbis dazugeben und weitere drei Minuten anschwitzen. Mit Balsamico ablöschen, vom Herd nehmen und mit einem Schuss der Soja-Honig-Marinade übergießen. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Kürbis-Rotkohl-Gemüse auf einem Teller anrichten und leicht abkühlen lassen. Entenlebern durch die Marinade ziehen und in gehackten Haselnüssen wenden. Auf dem Gemüse anrichten und mit einem Zweig Thymian garniert servieren.

Nichts für Hastige: Der Schwertfisch schmeckt am besten, wenn die Beize 24 bis 48 Stunden einwirken kann. © Schlaraffenwelt

Als Vorspeise der Vorspeise schlägt Steinitz mit Gremolata gebeizten Schwertfisch vor. Inspiriert ist dieses Gericht von der italienischen Küche. Gremolata bezeichnet eine Würzmischung aus Knoblauch, Zitrone und Petersilie und wird klassischerweise zum Schmorgericht Ossobuco gereicht.

Die gebackenen Auberginen werden mit der Gewürzmischung Zatar erst so richtig interessant. © Schlaraffenwelt

Die gebackenen Auberginen mit Schafsjoghurt und Granatapfel sind zweifelslos von Ottolenghi inspiriert. Entweder man serviert sie als Zwischengang oder – mit entsprechender Beilage – als vegetarische Alternative zum Hauptgericht.

Wildschweinsalami, Feigen in der Sauce und Burrata: Diese Pasta ist so richtig italienisch. © Schlaraffenwelt

Von wegen Würstchen mit Kartoffelsalat – bei dieser Pasta mit Wildschweinsalami, Feigensauce, Burrata und Pistazien spielt das Fleisch nur eine Nebenrolle. Toskanische Extravaganz statt deutsches Mittelmaß.

Ganz ehrlich: Nur mit viel Sahne ist Grießpudding zum Reinlegen. © Schlaraffenwelt

Zum Abschluss gibt es ein simples, aber köstliches Dessert: "Grießpudding und braune Butter: Mehr brauche ich nicht, um glücklich zu sein", sagt David Seitz.