Weihnachtsgans Essen auf Federn

Die Traumata, die Familien aufgrund misslungener Gänsebraten zu Weihnachten erlitten haben, sitzen tief. Die Köchinnen und Köche müssen mit einem komischen Vogel kulinarisch performen, die anderen kauen auf zähem Fleisch, während Knabenchöre im Hintergrund von der Heiligen Nacht säuseln. Für viele ist das unterster Höllenkreis. Und doch bleibt die Weihnachtsgans symbolgewordener Ausdruck bürgerlicher Feiertagskultur. Vielleicht in Zeiten des Neobiedermeiers sogar mehr als je zuvor.



Schon seit einigen Jahren gibt es eine Renaissance von privaten Dinner Clubs und gehobenen Restaurants in Szenestadtteilen wie Berlin-Neukölln, die mit coolen Variationen althergebrachter Standards einem urbanen, jungen Publikum gefallen wollen. Dieses Publikum entdeckt nun auch das traute Heim zunehmend wieder als einen Ort, an dem das gemeinsame Dinner mit Freunden und Familie zu einem avancierten sozialen Ritual werden kann und soll. Am dringlichsten offenbart sich das nun an Weihnachten. Damit entsteht auch der Wunsch nach einem vernünftigen Braten.



Diesen Wunsch zu erfüllen, daran macht sich seit einiger Zeit das Berliner Start-up Gans Einfach, das bis zu den Feiertagen an die 800 Gänse vorgegart, vakuumiert und deutschlandweit verschickt haben wird. Gelangt man auf die Website, ist diese erst mal cool und übersichtlich, mit Bildern wie in hochwertigen zeitgenössischen Kochbüchern und Blogs. Natürlich wird auch – das gehört dazu – eine Geschichte erzählt, die den Bogen vom Start-up zurück in eine familiäre Tradition schlägt: Man lernt Marc Fischer kennen, Glatzkopf, Mitte 30, Kind einer Fleischerfamilie, der mit seiner Frau Nicole das Catering-Unternehmen Beef&Co führt und sich nun, zu Weihnachten, im zweiten Jahr in Folge, auf die Gans konzentriert. Geschichte heißt hier "Story", und die soll wohl dabei helfen, dass das heritage authentisch rüberkommt.

Gänsehautmoment. In Biesdorf werden die Braten zwölf Stunden lang vorgegart – damit sie später nur 60 Minuten "aufgeknuspert" werden müssen. © Lorelai von Lux

Angesichts dieses Grades an hochglänzender Inszenierung überrascht es fast ein wenig, dass ein Besuch des Betriebs im Berliner Stadtteil Biesdorf ihr tatsächlich gerecht wird. Man betritt ein kleines Ladenlokal, eine Art Showroom, mit gedecktem Tisch, Tresen und einer Bar. Daneben steht ein zwei Meter breites Aquarium, eine 13 Monate alte Dackeldame tollt herum. Im hinteren Bereich dieser ehemaligen Gärtnerei befindet sich die Küche mit den Garöfen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier Gänse mit Füllung stopfen, garen und anschließend kühl stellen, wirken wie ein Teil einer großen Familie. Wenn die Kundschaft es will, kann sie vorbeikommen und sich von Nicole Fischer herumführen lassen. Die Schwelle zwischen Digitalem und Analogem soll bewusst niedrig sein.

Der überwiegende Teil der Gänse wird gefroren aus Polen angeliefert und in Biesdorf zwölf Stunden lang vorgegart. Dazu gibt es die Option, eine Gans von einem brandenburgischen Biohof zu bestellen – was allerdings knapp hundert Euro mehr kostet und nebenbei einen gewissen sozial-kulinarischen Experimentcharakter hat. Denn manchen Kunden, erzählt Fischer, ist das Biofleisch, das viel fester und dunkler ist, zu charaktervoll im Geschmack. Die Geschmackspalette vieler Kunden hat sich an das weiße Fleisch aus der Massentierhaltung gewöhnt, Textur und nuancierter Wildgeschmack wirken auf viele befremdlich.

Das Drumherum ist aber convenient: Die Fischers bieten als Beilagen selbst angesetzte Orangen-Beifuß-Soße, Grün- und Apfelrotkohl sowie Knödel aus Bayern. Der Kunde erhält eine Kiste, mit Kühlakkus in einer speziellen Folie eingepackt. Zu Hause muss der Braten noch 60 Minuten erhitzt und "aufgeknuspert" werden, die Beilagen werden im Beutel im Wasserbad erwärmt.

Viele der Designdetails der Verpackung sind ausgesucht: Die Tragetaschen werden mit den Aquarellen einer Berliner Illustratorin bedruckt, selbst die Waschklemmen, die das Rezept und einen Dankesbrief zusammenhalten, werden lokal mit dem Namenszug von Gans Einfach geprägt.



Beladen mit Beilagen: Gründer Marc Fischer (r.) liefert den Vogel klassisch mit Rotkohl. © Lorelai von Lux

Damit hat das Biesdorfer Start-up einen klaren Design- und Brandingvorteil, mit der Idee des Gansversands ist es aber nicht allein: Die Maritim Hotels bieten fertige wie auch vorgegarte Braten für Selbstabholer und per Haus an, ebenso das Enten- und Gänsetaxi oder der DelikatEssen Discounter. Spitzenlokale wie das Berliner Rutz Restaurant & Weinbar werben zu Weihnachten für "Sterneküche to go". Doch nicht nur in Berlin: Wer bei Google seine Adresse und "Weihnachtsgans fertig" eingibt, findet meist ein lokales Unternehmen, welches den perfekten Festtagsschmaus verspricht.

Das Besondere bei Gans Einfach ist: Das Start-up befindet sich eben an der Schnittstelle von urbaner Hipster-Bubble und mittelständischem Familienbetrieb. Der Traditionalismus, der hier gepflegt wird, ist ein federleichter. Er wirkt wie ein Update in einer Zeit, die nach Orientierung sucht, in Ritualen und Umgangsformen fündig wird, aber diese nicht einfach imitiert, sondern weiterdenkt, anpasst, an eine neue diverse Lebensrealität. Für eine alte Dame, die sich im letzten Jahr mit Blumenstrauß vor Ort in Biesdorf bedankte, bedeutet die geleistete Vorarbeit, ganz handfest, eine weihnachtliche Befreiung aus der Küche. Für andere ist die transformierte Gans ein Beitrag zur aktuellen Debatte um Heimat und Identität.