Soba-Nudeln mit Chimichurri und Huhn Verliebt in die ganze Welt

In Zeiten wie diesen kann man nicht oft genug sagen: Fusioniert euch! Tauscht Meinungen aus, teilt Werte, schaut hin, nicht weg. Schaut über den sprichwörtlichen Tellerrand. Schon seit Jahrzehnten macht die Kulinarik vor, wie wunderbar sich verschiedene Nationen auf dem Teller vertragen. Man nennt das Fusion. Menschen, die mehr von der Welt gesehen haben als die übernächste Kleinstadt, können bestätigen, wie gut eine Prise Exotik tut. Patrizia Furrer etwa hat ihre Zwanzigerjahre mehr oder weniger in Kalifornien verbracht. Vorgeblich, um Grafik zu studieren und eine eigene IT-Firma zu gründen, mindestens so sehr aber auch wegen ihrer großen Leidenschaft, dem Surfen. Zurück in ihrer Heimatstadt Luzern gründete sie einen Cupcake-Laden, erwarb ein baufälliges Haus und zog dort mit ihrem Mann, einem Koch, und Tochter Liv ein. Diese inzwischen zehnjährige Tochter half Patrizia Furrer auch bei der Namensgebung ihres Blogs Lila Liv.

Bis heute hat sich die 45-Jährige eine kosmopolitische Grundstimmung bewahrt. "Ich liebe verschiedene Esskulturen und mische gerne deren Besonderheiten", erzählt sie begeistert. Und das, obwohl ihre Mutter sehr patriotisch kocht, Älplermakkaronen etwa, gebackene Apfelküchlein und Fleischröllchen mit Kartoffelstock, also Kartoffelpüree. Das Sonntagsessen der Luzernerin ist eine weltverliebte Mischung aus mediterran, asiatisch, südamerikanisch und, nennen wir es mal gesund. Als Hauptspeise gibt es Soba-Nudeln mit Chimichurri und Chicken. Aus Japan stammen die als sehr bekömmlich geltenden Buchweizennudeln, die wahlweise warm oder kalt gegessen werden. Die Würzsoße Chimichurri wiederum stammt aus Argentinien und wird dort und in einigen anderen lateinamerikanischen Ländern beispielsweise zu gegrilltem Rindfleisch gereicht.



Soba-Nudeln mit Chimichurri und Chicken

Zutaten für 4 Portionen:

400 g Soba-Nudeln, ersatzweise Vollkorn Spaghetti

Für das Chimichurri:

1 große Handvoll Rucola, fein gehackt

1 Bund glatte Petersilie, fein gehackt

½ TL Chiliflocken

2 Knoblauchzehen, fein gehackt

20 ml Olivenöl

2 EL Weißweinessig

1 Biozitrone, Abrieb

½ TL Meersalz

Pfeffer

Für das Huhn:

4 Hähnchenbrustfilets

2 TL Knoblauchpulver

2 TL Kreuzkümmel

1 TL Koriander, gemahlen

1 TL Paprika

1 TL Meersalz

½ TL Pfeffer aus der Mühle

1 EL Kokosfett oder Öl zum Braten

Zubereitung:

Für das Chimichurri Rucola, Petersilie, Chili und Knoblauch in einen Mörser geben. Mit Olivenöl und Essig vermischen und so lange zerstoßen, bis eine dickflüssige Emulsion entsteht. Mit Zitronenabrieb, Salz und Pfeffer abschmecken. Die Konsistenz sollte Pesto ähneln.

Knoblauchpulver, Kreuzkümmel, Koriander, Paprika, Meersalz und Pfeffer in einem Mörser fein mahlen. Hähnchenbrust mit Küchenpapier trocknen reiben, dann mit der Würzmischung einreiben und mindestens 30 Minuten zugedeckt im Kühlschrank marinieren lassen.

Backofen auf 180 Grad vorheizen. Kokosöl in einer Bratpfanne erhitzen und die Hähnchenbrustfilets beidseitig scharf anbraten. In eine ofenfeste Form geben und im Ofen etwa 15 Minuten fertig garen.

In der Zwischenzeit Soba-Nudeln gemäß Packungsangabe kochen. Abgießen und in einer großen Schüssel mit drei Vierteln des Chimichurris mischen.

Hähnchenbrust aus dem Ofen nehmen und in breite Scheiben schneiden.

Nudeln auf Tellern verteilen, Hähnchenbrust darüber anrichten und mit dem restlichen Chimichurri beträufeln.

Den Artischocken wird vor dem Backen eine Mischung aus Speck, Parmesan und Paniermehl zwischen die Blätter geschoben. © Lila Liv

Spätestens seit Ottolenghi und dem Hype um die Küche der Levante sind Artischocken in aller Munde. Auch in dem von Patrizia Furrer. Als Vorspeise serviert sie sie mediterran mit Speck und Parmesan verfeinert.

Der Green-Power-Salat macht satt, denn es steckt Dinkel drin und in die Soße kommt Sesampaste. © Lila Liv

Ursprünglich könnte ein Rezept wie dieses aus Kalifornien stammen, wo man sich schon länger für eine Küche begeistert, die das Yogagefühl auf den Teller bringt. Inzwischen findet man Green-Power-Salate mit Zitronen-Tahina-Soße auch in deutschen Fußgängerzonen.

Obst und Kokoswasser, mehr Zutaten braucht man nicht für dieses Eis am Stil – vor allen Dingen keinen zusätzlichen Zucker.

Auch der erste von zwei Nachtischen schmückt sich mit dem Label gesund. Aus nichts als gefrorenen Beeren, Kiwi und Kokoswasser besteht dieses Eis am Stil.

Dieser Schokoladenkuchen ist glutenfrei, dafür kommt Olivenöl rein. Klingt seltsam? Ist köstlich.

Nicht ohne Zucker, dafür ohne Mehl kommt dieser Schokoladenkuchen aus. Patrizia Furrers Tipp: Rotwein oder Champagner dazu trinken.