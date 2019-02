Laugenbrezeln Dieses Essen bietet jede Menge Prost

Immerhin eine Sache hat Verena Susanna Wohlleben aus ihrem Studium ins wahre Leben hinübergerettet: die Pinzette. Die war für die angehende Medizinerin im Präparierkurs genauso wichtig wie in ihrem heute ausgeübten Beruf als Foodfotografin und Foodstylistin. Nebenbei betreibt sie seit 2011 den Blog Nicest Things.

Während ihres Studiums hat die 35-Jährige ihr Herz "ordnungsgemäß" in Heidelberg verloren, dem Text eines Volkslieds folgend. Sie schwärmt vom fantastischen Rinderfilet mit Kartoffel-Trüffel-Püree im dortigen Restaurant Weißer Bock, aber nun wird sie mit ihrem Mann doch wieder zurück in ihre Heimat ziehen. Die Vorfreude auf Neustadt an der Weinstraße in zwei Worten: Leberknödel und Saumagen. Bodenständig und magenfüllend ist die Pfälzer Küche, zu der man am besten ein großes Glas Wein trinkt. Egal, ob im Gasthaus, gehobenen Restaurant oder auf einem der zahlreichen Weinfeste, überall sind handwerkliche Backwaren eine gute Grundlage für jene sauren Rieslingschorlen, die Wohlleben so gern mag. Ihre Laugenbrezeln macht sie selbstverständlich selbst.

Da die Bloggerin lieber Reste verwertet als ständig einzukaufen, kann es schon mal vorkommen, dass ihr Kühlschrank leer ist bis auf wenig mehr als "Senf und Licht". Dass Reste immer noch zu köstlichen Dingen werden, beweist der aktuelle Zero-Waste-Trend. Wenn man Glück hat, finden sich, abgesehen von Senf und Licht, auch noch Honig und ein Schluck Whiskey in der Hausbar. Dann reicht es sogar für einen Dip.

Laugenbrezeln mit Whiskey-Honig-Senf

Für die Laugenbrezeln, ergibt 12 Stück:

180 ml zimmerwarmes Dunkelbier, alternativ Mineralwasser

2 TL Zucker

10 g Trockenhefe

640 g Mehl

1 TL Salz

1 Knoblauchzehe, geschält und gepresst

150 ml lauwarmes Wasser

40 g Butter

1 Eigelb

2 EL Wasser

Brezelsalz, Mohn oder Sesam zum Bestreuen

50 g Natron

Für den Whiskey-Honig-Senf:

100 g süßer Senf

3 TL flüssiger Honig

2 EL Bourbon Whiskey

2 Zweige frischer Rosmarin

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Für die Brezeln 80 Milliliter zimmerwarmes Bier in eine Rührschüssel gießen. Zucker und Trockenhefe dazugeben, kurz umrühren und einige Minuten warten, bis es schäumt.

Anschließend Mehl, Salz und Knoblauch einrühren, mit dem restlichen Bier und 150 Milliliter lauwarmem Wasser auffüllen und mit den Knethaken eines Handrührgeräts oder in der Küchenmaschine zu einem glatten Teig verarbeiten. Butter während des Rührens stückchenweise dazugeben. Fertigen Teig abdecken und etwa eine Stunde an einem warmen Ort gehen lassen, bis sich sein Volumen verdoppelt hat.

Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Teig in zwölf Portionen von jeweils 80 Gramm teilen. Jede Portion zu einer 40 Zentimeter langen, zum Ende hin dünner werdenden Wurst rollen und zu Brezeln formen.

In einem großen Topf Wasser zum Sieden bringen, dann Natron einrühren. Einen Brezelteigling ins siedende Natronwasser geben. Nach 30 Sekunden herausnehmen, abtropfen lassen. Mit den restlichen Brezeln ebenso verfahren.

Eigelb mit zwei Esslöffeln Wasser verrühren und Teiglinge damit einpinseln. Mit Hagelsalz, Mohn oder Sesam bestreuen. Bei 180 Grad Ober- und Unterhitze 25 Minuten im Ofen backen.

Senf mit Honig und Whiskey gut verrühren.

Rosmarinblätter von den Stielen abzupfen, fein hacken und in die Senfmischung rühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Brezeln mit dem Senf servieren.

In einem sauberen Glas hält sich der Senf im Kühlschrank etwa drei Wochen. Er passt auch gut zu Käse, Burgern oder Pulled Pork.

Würzig-süßlich wird diese Suppe mit Zwiebeln und Cheddar durch einen ordentlichen Schuss Whiskey. © Nicest Things

Noch gibt es keinen Sammelbegriff für das kontrollierte Verbrauchen von Alkoholresten. Dafür jede Menge Ideen: Eggnog, Shepherd's Pie mit Lammhack und Süßkartoffelstampf, Whiskey-Torte, Rotwein-Spaghetti oder diese Cheddar-Suppe mit Whiskey.

Zero Waste, damit es schön grün wird: Zur Pasta mit Ziegenfrischkäse und Laugen-Honig-Knuspertopping gibt es Pesto aus Radieschenblättern.

Root to Stalk heißt der Trend, bei dem Gemüsereste weiterverarbeitet werden. Ein guter Anfang ist, Radieschengrün zu einem Pesto zu verarbeiten. Dazu schmeckt Pasta mit Ziegenfrischkäse und Laugen-Honig-Knuspertopping.

Kanadas Nationalgericht ist keine Lean Cuisine: Poutine besteht aus Pommes, Käse, Bratensoße. © Nicest Things

Die aus Kanada stammende Poutine ist ein echtes Notessen: Tiefkühlpommes mit Mozzarella belegen und mit Bratensoße aus der Tüte toppen. Dabei geht es auch anders, findet Verena Susanna Wohlleben: Rinderfond ansetzen, Kartoffeln schneiden und mit Frühlingszwiebeln toppen.

Wie man den Baumstriezel zu Hause hinbekommt? Mit Teigrollern, die mit Alufolie umwickelt werden © Nicest Things

Auf dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim kostete Wohlleben den ersten Baumstriezel ihres Lebens. Von Rieslingschorle beflügelt, beschloss sie, sich an einer hausgemachten Version zu versuchen.