Baijiu Ein Cocktail für wilde Straßen

Ist ein Mojito ein Longdrink? Muss bei einer Margarita immer ein Salzrand ans Glas? Und wie viel Zitrone gehört in einen Whiskey Sour? Unsere Serie "Absacker" beantwortet diese Fragen und verrät Ihnen, wie Sie sich selbst den richtigen Drink für einen perfekten Abend mixen können. Denn hinter jedem Drink verbirgt sich ein Lebensgefühl.

1,3 Milliarden Chinesen können nicht irren – auch wenn es sich um ein Getränk handelt, das erst mal nach Gummibärchen riecht. Die weltweit am meisten getrunkene Spirituose ist weder Whiskey noch Wodka, sondern Baijiu. Gebrannt aus Hirse oder auch Reis, erhältlich in vier Geschmacksrichtungen, von mild bis stark. Mehr als zehntausend Destillerien gibt es, 2016 produzierten sie insgesamt rund 13 Milliarden Liter. Und die Chinesen lieben es. Baijiu ist Schmiermittel sozialer Beziehungen, mit ihm werden Freundschaften und vor allem Geschäfte besiegelt. Ein guter Gastgeber ist einer, der seine Gäste betrunken macht, dafür gibt es im Chinesischen sogar ein eigenes Wort, quanjiu, die Überredung zum Trinken. Üblicherweise nimmt man den Schnaps aus fingerhutkleinen Gläsern und ausschließlich zum Essen zu sich, getreu dem ebenfalls chinesischen Sprichwort "Man kann den Tisch nicht ohne Alkohol decken".

Absacker Ein guter Drink ist mehr als nur ein guter Drink. Er ist Geschmackserlebnis, Zeitreise und eine Expedition in die Kulturgeschichte des Trinkens. Wie ist der Old Fashioned in den Sechzigern gelandet? Warum hat es der Aperol Spritz von der Adria an den Baggersee geschafft? Und warum wird lieber geschüttelt als gerührt? Unsere Serie Absacker erzählt die Geschichten hinter den Drinks, von den Klassikern bis zu den Newcomern, mit und ohne Alkohol. Und immer mit Rezept.

Wie so viele Produkte im asiatischen Raum ist Baijiu (sprich: bei-dschi-o-u) ein Fermentationsprodukt, bestehend aus Getreide und einer Hefepilzkultur. Während der Lagerung in Lehmgruben nehmen die Hefemaischeblöcke die im Erdloch angesiedelten Bakterien auf, weswegen man, wie beim Wein, von Terroir sprechen kann. Die so entstehende Maische wird destilliert und reift anschließend zwei bis drei Jahre lang in Terrakottafässern.

Die Beziehung der Chinesen zu ihrem Nationalgetränk ist eine spezielle. Vor einigen Jahren übertrafen die staatlichen Ausgaben für Schnaps und damit verbundene Feierlichkeiten den Verteidigungsetat. In manchen Stellenanzeigen wird explizit Trinkfestigkeit erfordert, eine Berufsschule in der Provinz Guizhou machte das Baijiu-Trinken zum Prüfungsfach. Da kann es schon mal passieren, dass der Genuss auf der Strecke bleibt. Überraschenderweise waren es Ausländer, die 2014 die erste Bar Pekings eröffneten, in der ausschließlich Baijiu ausgeschenkt wurde. Im bis heute existenten Capital Spirits wurden damit sogar Cocktails gemischt, für die Einheimischen völlig neues Terrain.

Armin Azadpour (links) mit der Crew seiner Bar in Frankfurt am Main © Hunky Dory

Einige Jahre später ist das auch in Deutschland der Fall. Bartender schätzen Baijiu für seine Vielseitigkeit. Während die einen Dschungelboden und feuchte Erde schmecken, schwärmen andere von reifen Südfrüchten, Pfeffer- und Anisnoten. Armin Azadpour lebt zwar in Hessen, träumt aber von China. "Baijiu versetzt einen in die wilden Straßen Pekings", erzählt der Besitzer der Frankfurter Bar Hunky Dory. Gezähmt wird die für manche etwas gewöhnungsbedürftige Geschmacksexplosion in seinem Drink durch trockenen Wermut und Soda. Damit hätte sich vermutlich auch Henry Kissinger arrangieren können. Den erinnerte Baijiu nicht an Gummibärchen, sondern an Kerosin.

Baijiu-Ming-River-Cocktail

Zutaten:

4 cl Ming-River-Jackfruit-Infusion

2 cl Noilly Prat Vermouth

10 cl Soda

2 cl Limettensaft

1 cl Zuckersirup

Für die Ming-River-Jackfruit-Infusion:

700 ml Ming River Baijiu

250 g Jackfruit-Fruchtfleisch

Zubereitung:

Für die Ming-River-Jackfruit-Infusion Baijiu und Fruchtfleisch bei 60 Grad für eineinhalb Stunden im Sous-vide-Bad garen. 40 Zentiliter abmessen und mit Wermut, Limettensaft und Zuckersirup verrühren. Mit Soda aufgießen und servieren.