Schokokuchen Salzbrezel auf Partnersuche

Anders als bei Tinder gilt auf dem Tisch immer noch die alte Weisheit "Gegensätze ziehen sich an". Süß und sauer wollen zum Beispiel Chinesen ihr Fleisch, von Ente bis Rippchen. Deftig und süß mögen sich auch, Pflaumen im Speckmantel etwa, Toast Hawaii oder frische Feigen zur Pasta mit Mohn und Fenchelsalami, wie sie das Berliner Restaurant Mädchenitaliener serviert. Hobbybäcker wissen, dass die in Rezepten angeführte Prise Salz essenziell ist für die Balance des fertigen Kuchens. Und was wäre der Sommer ohne Salzkaramelleis?

Besonders viel trauen sich in dieser Hinsicht die Amerikaner: Pancakes mit Bacon und Ahornsirup zum Beispiel oder Sandwiches mit Erdnussbutter und Erdbeermarmelade. Auch German Pretzels werden dort gern zweckentfremdet. Dass die Minibrezeln gut zu Schokolade passen, glaubt aber auch die in Freiburg lebende Esra Rakic, deren Rezepte auf der PlattformDeutschland is(s)t vegan zu finden sind. Ihr Kuchen ist salzig und süß, saftig und knackig und noch dazu vegan. Und in seiner Gegensätzlichkeit ausgesprochen anziehend.



Veganer Schokokuchen mit Salzbrezeln

Zutaten:

200 ml Pflanzenmilch

100 g Mehl

4 EL Apfelmus

2 EL Kokosöl

2 EL brauner Zucker

4 EL Kakao

1 TL Backpulver

Für das Karamell:

100 g brauner Zucker

1 EL pflanzliche Butter

100 ml pflanzliche Sahne

5 EL Pflanzenmilch

etwa 30 Mini-Salzbrezeln

Zubereitung:

Pflanzenmilch, Mehl, Apfelmus, Kokosöl, zwei Esslöffel brauner Zucker, Kakao und Backpulver zu einem geschmeidigen Teig verrühren. In eine gefettete Backform füllen und bei 180 Grad 20 bis 25 Minuten lang backen.



In der Zwischenzeit 100 Gramm braunen Zucker in einen Topf geben und bei hoher Hitze schmelzen lassen. Sobald er flüssig wird, Hitze zurückschalten. Erst wenn er sich komplett aufgelöst hat, Butter und Sahne dazugeben und drei Minuten lang köcheln lassen. Milch einrühren und weitere fünf Minuten köcheln lassen. Vom Herd nehmen und eine halbe Stunde lang abkühlen lassen.



Anschließend auf den abgekühlten Schokokuchen streichen und mit Salzbrezeln verzieren.



Porridge mit Kokosmilch und Ahornsirup – die anderen Zutaten sind nahezu unendlich variabel. © Deutschland is(s)t vegan

Speckpfannkuchen zum Frühstück? Sind für Veganer natürlich ein schlechter Scherz. Stattdessen gibt es Porridge mit Kokosmilch und Ahornsirup, der sich mit Nüssen, Saaten und saisonalem Obst beinahe unendlich variieren lässt.

Auch das Rührei ist vegan. Dass Tofu und kein Ei drin steckt, merkt man mit den richtigen Gewürzen kaum – versprochen. © Deutschland is(s)t vegan

Kala-Namak-Salz stammt aus Indien, findet besonders in der ayurvedischen Küche Verwendung und überrascht mit einem schwefeligen, beinahe fleischigen Aroma. Besonders gut macht es sich auf dem Frühstückstisch. Beim Tofu-Rührei kann man mit seiner Hilfe fast vergessen, dass kein Huhn mit im Spiel war.

Veganer Burger © Deutschland is(s)t vegan

Ebenfalls aus Indien stammt die Jackfruit. In reifem Zustand schmeckt sie süß, eben wie eine Frucht. Was viele nicht wissen: Man kann sie auch früher essen, ihr Aroma ist dann nussig und leicht salzig. Weil sie beim Kochen zerfällt, kommt die Konsistenz derer von Pulled Pork recht nahe. Ideale Voraussetzungen also für einen veganen Burger. Ein Teelöffel Liquid Smoke – Räucheraroma in flüssiger Form – macht das Grillgefühl perfekt.

In diesen Brownies stecken Datteln, damit wird die Konsistenz saftig und reichhaltig. © Deutschland is(s)t vegan

Aus dem Arabischen übersetzt bedeutet Medjool "unbekannt". Ihren Beinamen Königsdattel verdankt die Medjool-Dattel dem Umstand, dass sie früher Aristokraten vorbehalten war. Für ein wenig Glanz im Alltag sorgt sie in Kombination mit saftigen Brownies.