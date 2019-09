Ernährung Müssen die schon wieder über Pommes reden?

ZEIT ONLINE hat alle Reden des Deutschen Bundestags durchsuchbar gemacht. In ihnen zeigt sich, welche Themen die Debatten dominiert haben und wie stark sich die Sprache im Bundestag verändert hat.

Spricht jemand über Essen, spricht er auch über Kultur. Italien ohne Pizza und Pasta, Japan ohne Sushi, Argentinien ohne Empanadas? Alles nicht vorstellbar. Will man wissen, was der typische Deutsche isst, lohnt sich der Blick auf den Abendbrottisch des Nachbarn, auf die Speisekarte des lokalen Gasthofs – oder in die Sitzungsprotokolle des Deutschen Bundestags. Darin diskutieren Politikerinnen und Politiker über die Fragen der Ernährung, die ihnen am wichtigsten für die ganze Republik erscheinen: Welche Lebensmittel sollen höher besteuert werden? Welche geringer? Was wird in deutschen Kantinen und Schulküchen serviert? Lieber vegetarisch oder Fleisch satt?

In sieben Jahrzehnten Bundestagsdebatten wurde immer mal wieder über Schnitzel (58 Treffer) und Pommes (48 Treffer) gesprochen, kein Wunder, gehören beide doch zum Grundstock der deutschen Kantine (die sogar 89-mal besprochen wird). Nimmt man allein die Häufigkeit der Wörter als Indikator für die Beliebtheit der Nahrungsmittel, dann ist die Currywurst (30 Treffer) ihrer langweiligen Cousine, der Bratwurst (14 Treffer), um Längen voraus. Vegetarische Speisen wie Linsen (13 Treffer) und Grünkohl (12 Treffer) beschäftigten die Abgeordneten eher selten. Sie sind trotzdem beliebter als Sauerbraten und Spätzle, darum ging es in mehr als einem halben Jahrhundert Parlamentsdebatten nur jeweils zweimal. Spinat ist immerhin 22-mal Thema. Das macht deutlich: Häufigkeit allein sagt über Beliebtheit nichts aus.



Schaut man sich die Debatten an, sieht man, dass über ein Lebensmittel wirklich oft gesprochen wird: Das Wort Fleisch kommt in 70 Jahren Bundestagsreden 1.933-mal vor. Mehr als doppelt so oft wie Gemüse (910 Treffer). Laut dem aktuellen Ernährungsreport 2019 stehen bei jedem vierten Deutschen täglich Schnitzel, Würstchen oder eine Bolognese auf dem Speiseplan. Im Bundestag aber werden meist nicht die neuesten Rezeptideen ausgetauscht – nicht mal, wenn es um Kirschkuchen geht –, sondern Fleisch wird dann besonders heiß diskutiert, wenn es unappetitlich wird: etwa Ende des Jahres 2000, als der erste Fall der Rinderseuche BSE in Deutschland bekannt wurde.



Anfang dieses Jahres sagte die Ernährungsministerin Julia Klöckner, dass das Interesse der Deutschen an vegetarischem Essen gestiegen sei. Die Protokolle des Bundestags zeigen: Seit den Achtzigerjahren, also seitdem die Fraktion der Grünen in den Bundestag einzog, wird vermehrt darüber gesprochen. 1988 forderten sie in einer Petition beispielsweise, dass es Strafgefangenen im Gefängnis ermöglicht wird, sich vegetarisch zu ernähren. 2013 schlugen die Grünen vor, einmal pro Woche auf Fleisch und Wurst zu verzichten: Der Veggie-Day sollte dazu dienen, Konsumenten Alternativen zum fleischhaltigen Mahl nahezubringen und vermehrte Treibhausgas-Emissionen zu vermeiden. Diese "moralische Zeigefingerpolitik", wie der FDP-Politiker Erik Schweickert sie nannte, stieß auf Widerstand. "Ich würde gerne einmal sehen, was los wäre, wenn ich einen verpflichtenden Fleischtag fordern würde", sagte er unter Applaus seiner Parteifreunde und der Abgeordneten der CDU/CSU.

Zum allerersten Mal über Vegetarier sprachen die Abgeordneten übrigens 1951, als sie darüber abstimmten, ob Fleisch- und Wurstwaren auf die Liste der Lebensmittel gesetzt werden sollten, die unter einen ermäßigten Steuersatz fallen. 152 Abgeordnete waren dafür und schlossen sich damit dem CDU-Politiker und Vorsitzenden des Deutschen Fleischer-Verbandes Fritz Mensing an, der Fleischkonsum fördern wollte. 145 Abgeordnete waren laut Protokoll dagegen. "Das sind die Vegetarier!" Mit diesem Zwischenruf der SPD-Abgeordneten, der für allgemeine Heiterkeit sorgte, fiel das Wort zum ersten Mal.



In den Protokollen geht es nicht nur um Essen, sondern auch darum, wie über Essen gesprochen wird. Kann das Wort Schnitzel Schnitzelkäufer in die Irre führen, wenn es plötzlich auf der Verpackung von Sojaschnitzeln steht? Das wird 2016 diskutiert. (Antwort: Es kann.) Auch als Milch darf nur bezeichnet werden, was durch Melken aus dem Euter herausgedrückt wurde. Das sagte der CDU-Politiker Richard Bayha in einem Protokoll 1989 und berief sich dabei auf das seit 1930 geltende deutsche Reinheitsgebot für Milchprodukte. Die Wörter Sojamilch, Schlagcreme oder Imitationskäse sind demnach nicht erlaubt, da es die Erzeugnisse quasi gar nicht geben kann.



Mehr als 20 Jahre vorher hatte sich der CSU-Politiker Franz Xaver Unertl bereits darüber geärgert, wie sehr man Sprache verdrehen kann. Als bayerischer Gastwirt wundere er sich, wenn das "Eisbein nicht mehr Surhaxe heißt, die Klöße nicht mehr Reibeknödel, die Limonade nicht mehr Kracherl", sagte er. Dass die Bayern ihre Speisen besonders lieben, zeigt sich auch daran, dass sie die Einzigen sind, die ihr Lieblingsgebäck so gern mögen, dass sie es in 70 Jahren Bundestag überhaupt erwähnen: Während die Brezel keines der mehr als 200 Millionen Wörter ist, die in den Parlamentsdebatten stehen, kommen die Brezen immerhin zweimal vor.