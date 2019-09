Garnelencurry Schneller als der Lieferservice

Wir leben im Zeitalter der Bequemlichkeit. Hunger? Schon scrollen wir uns durch die Onlinespeisekarten der nächstgelegenen Sushibars. Momente der Faulheit überkommen einen beim Wochenend-Netflix-Marathon genauso leicht wie nach einem langen Tag im Büro. Dabei kann Kochen durchaus Entspannung sein. Bestenfalls dauert es nicht länger als die Zeit, in der man auf den Essenslieferanten wartet, und das Ergebnis schmeckt besser. Als unschlagbar schnelles, unschlagbar leckeres Gericht empfiehlt Niamh Shields ein Garnelencurry aus dem indischen Bundesstaat Goa. "Eine Zeitlang kam das bei mir einmal die Woche auf den Tisch. Manche Freunde konnten das gar nicht glauben: 'Wie kann es sein, dass du erst um sieben Uhr das Büro verlässt und dann zu Hause so aufwändig kochst?' Das geht, indem ich das Originalrezept abwandle, statt frischer Tomaten auf solche aus der Dose zurückgreife und, anstatt mich an einer Kokosnuss zu schaffen zu machen, eine Dose Kokosmilch öffne. Zum Beweis habe ich diese skeptischen Freunde zum Essen eingeladen, da haben sie mir geglaubt."

Niamh Shields, deren Vorname aus dem Irischen stammt, lebt in London, einer Stadt, in der bekanntermaßen viel gearbeitet wird und die zugleich über beneidenswert viele hervorragende asiatische Restaurants verfügt. Entsprechend oft findet man die studierte Wissenschaftlerin beim Auswärtsessen oder in Weinbars. Trotzdem steht sie gerne in ihrer eigenen Küche und teilt ihre Rezepte auf dem Blog Eat like a Girl. Viele davon feiern die Bequemlichkeit – aber eben die in der Küche, nicht vor Netflix.

Goanesisches Garnelencurry

Zutaten für 2 Personen:

250 g rohe Garnelen, ohne Schale und Darm

1 Dose gehackte Tomaten

1 Dose Kokosmilch

1 Chili oder mehr, je nach Geschmack

1 Stück Ingwer, etwa 2,5 cm lang

1 Zwiebel, fein gehackt

2 Knoblauchzehen, fein gehackt

1 TL Zucker

2 TL Kurkuma

12 schwarze Pfefferkörner

4 Nelken

1 TL Kreuzkümmelsamen

3 TL frischer Koriander, gehackt

1 TL Zitronensaft

Zubereitung:



Zwiebel, Ingwer und Chili in einer Pfanne anbraten, bis die Zwiebel glasig ist. Knoblauch zugeben und einige Minuten weiterbraten.



Kurkuma, Pfefferkörner, Nelken und Kreuzkümmelsamen mörsern und in die Pfanne geben. Etwa eine Minute lang unter ständigem Rühren anbraten. Anschließend Tomaten und Zucker zugeben und fünf Minuten kochen.



In der Zwischenzeit die Kokosmilchdose öffnen. Wenn sich oben eine feste Schicht abgesetzt hat, das Kokoswasser anderweitig verwenden und nur die Creme in die Pfanne geben. Ist alles gut vermischt, nur die Hälfte der Dose in die Pfanne geben. Zum Kochen bringen.



Nach fünf Minuten Garnelen zugeben und so lange weiterkochen, bis sie sich rosa verfärben. Vorsicht, sie überkochen leicht.

Vom Herd nehmen, mit Koriander bestreuen, mit Zitronensaft beträufeln und sofort servieren.



Dazu passt brauner Basmatireis. Um ihn zu verfeinern, kann man einige Koriandersamen und eine Zimtstange ins Kochwasser geben.

Und noch ein schnelles Curry, diesmal mit Hackfleisch © Eat like a Girl

Weil London die heimliche Hauptstadt der Currys ist, gibt es noch eines, dieses Mal mit Hackfleisch, Auberginen und Kokosmilch.

Was im Tintenfisch steckt? Wir verraten es: Rind und Chorizo © Eat like a Girl

Surf and Turf meint die Kombination von Zutaten aus dem Meer und vom Land. Shields macht daraus einen mit Rind und Chorizo gefüllten Tintenfisch.

Dem Hecht mit Bohnen verhilft eingelegte Zitrone zu frischer Raffinesse. © Eat like a Girl

Spätestens seit Ottolenghi – der ebenfalls in London lebt – sind eingelegte Zitronen der Hit. Hier veredeln sie einen in der Pfanne gebratenen Hecht mit Bohnen und gelber Tomatenbutter.

Dashi wird aus Seetang und Bonitoflocken hergestellt – und ergibt eine Brühe mit viel Umami. © Eat like a Girl

Auch Dashi ist gerade sehr angesagt, eine aus Japan stammende Wunderbrühe. In diesem Fall verleiht ihr Umami-Aroma einem Stück Tofu neuen Glanz. Als Topping dient Daikon, der im Deutschen als Winterrettich bekannt ist.