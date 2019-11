Gerichte aus Frankreich und Italien Marseille oder Mailand? Was für eine Frage

"Die Hälfte meiner Magengrube gehört Frankreich, die andere Italien", sagt Sophia Schillik. Denkt sie an Italien, dann an Tramezzini mit Prosciutto und Mortadella, Asiago-Käse mit Honig, Tortellini in brodo und Tagliatelle al ragù, Tiramisu und Gelato di fragola, Pasta frolla – ein Mürbeteigkuchen – und Feigenmarmelade. "Ein ehemaliger Mitbewohner hat es mal so formuliert: tedesca sul passaporte, ma italiana nel cuore, Deutsche im Pass, aber Italienerin im Herzen", erzählt Schillik. Gleichzeitig schwärmt sie von Marseille und pochierten Rochenflügeln mit grünem Gemüse und Beurre blanc, von Paris und dem dortigen Restaurant Passerini.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden