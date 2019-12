Weihnachtsessen Überall nur Zerfall

Wie oft wir in meiner Familie den Kampf gegen die Elemente verloren haben, kann ich nicht mehr sagen. Ich habe aufgehört zu zählen.

Zum bislang letzten Mal ereignete sich das Drama, aus dem mit den Jahren Routine wurde, an einem Samstagabend im November. Ich reiste zum Hof meiner Eltern, um mit meinem Vater das Bier für Weihnachten zu brauen. Meine Schwester war ebenfalls zu Besuch und für das Abendessen zuständig: Einen bei 90 Grad über Stunden gegarten Braten vom eigenen Schwein sollte es geben, dazu Sauerkraut aus selbst fermentiertem Weißkohl, der im Garten meiner Eltern gewachsen war. Und Kartoffelklöße.

Ich erwähne diese Details nicht, um Eindruck zu schinden. Ich möchte lediglich zum Ausdruck bringen, dass wir uns in meiner Familie gemeinhin auf die physikalische und chemische Transformation von Lebensmitteln verstehen. Doch beim Kartoffelkloß scheinen alle uns bekannten Küchengesetze außer Kraft gesetzt zu sein. Der Kloß ist unser größtes kulinarisches Trauma. Wir sind an ihm schon so häufig und auf so unerklärliche Weise gescheitert wie an keinem anderen Gericht und keiner anderen Küchentechnik. Zuletzt eben an jenem Abend vor wenigen Wochen.

Meine Schwester hatte ein Rezept für Coburger Klöße aus einem alten bayerischen Kochbuch herausgesucht und mehligkochende Kartoffeln gekauft. Ein Drittel schälte und kochte sie, zwei Drittel rieb sie roh. Sie vermischte beides und gab Salz dazu. Die Stärke, die beim Reiben und Pressen aus den rohen Kartoffeln gelaufen war, fing sie auf und gab sie am Ende wieder zum Teig. Alles, wie es geschrieben stand.

Die Klöße zogen dann im Wasser, knapp unterm Siedepunkt, auch kurz vielversprechend vor sich hin – bevor sie sich vor unseren Augen auflösten. Plötzlich waren sie weg. In einer Sekunde noch schwammen sie prall und dampfend im Topf. In der nächsten war bloß noch ein trüber Schleier im Salzwasser übrig.

Meine Mutter googelte hastig und rief Rezeptfragmente zum Herd hinüber: "Man füge zwei Teelöffel Kloßhilfe hinzu" zum Beispiel, oder: "Erste Zutat: eine Packung Kloßteig". Meine Schwester gab schließlich so viel Kartoffelstärke aus der Tüte an den Teig, dass diese die Klöße irgendwann tatsächlich zusammenhielt. So schmeckten sie dann aber auch: wie blasse, widerspenstige Gummibälle, die – außer einem markanten Stich ins Wässrige – jeden aromatischen Ausdruck verweigerten. Immerhin lachten wir diesmal darüber. Anders als vor einigen Jahren, beim bis dahin letzten Kloßmalheur, als ich am ersten Weihnachtsfeiertag einige graue, harte, geschmacklose Bälle aus dem Topf gefischt hatte, was die Festtagsstimmung nachhaltig trübte.

Erster Versuch: Thüringer Klöße, ein Drittel gekocht, zwei Drittel roh © Ferdinand Dyck für ZEITmagazin ONLINE

Und damit könnte diese kulinarische Erzählung auch schon enden. Bis sich in einigen Jahren ein Familienmitglied – aus stummem Trotz vielleicht, aus Größenwahn oder aus purer Lust an der Niederlage – erneut ein Kloßrezept vornehmen würde. Aber ich will nicht länger hinnehmen, dass der Kloß mich dastehen lässt wie einen Küchendepp. Es ist doch nur ein primitives Bällchen aus Kartoffelstückchen und Salz! Bei allem Respekt: Generationen nicht durch ihr Talent berufener, sondern durch Machtasymmetrie an den Herd gezwungener Hausfrauen in Bayern, Thüringen, Franken, Schlesien und weiß der Teufel, wo sonst noch, haben es ja vor mir hinbekommen. Unterschiedlichste Varianten von Kartoffelklößen beziehungsweise -knödeln (je nach Region) haben sie auf den Tisch gebracht. Teilweise jeden Sonntag. Ich mache mich also auf die Suche nach der Kloßformel.

Meine Recherche beginnt mit der Kartoffel, und zwar bei Harold McGee, der vor 35 Jahren mit On Food and Cooking ein Opus magnum der chemischen Grundlagen des Kochens herausbrachte. Kartoffeln, schreibt McGee, "haben ihre charakteristische Konsistenz (...) den Stärkekörnern in ihren Zellen zu verdanken." Diese setzten sich aus "festen, gedrängten, mikroskopisch kleinen Stärkemolekülen" zusammen. Deshalb fühle es sich schnell kreideartig an, wenn man auf einer rohen Kartoffel herumkaue. Beim Kochen nähmen die Stärkemoleküle Wasser auf. Dadurch werde die Kartoffel weich, fühle sich aber weiterhin recht trocken an – weil das Wasser ja in der Stärke gebunden ist. Mehligkochende Kartoffeln kommen auf besonders viele Stärkezellen. Beim Garen, so McGee, dehnten diese sich aus, wodurch eine "feine, trockene, fast luftige Konsistenz" entstehe. Es liegt an der Stärke und ihrer Ausdehnung, dass Kartoffeln – und eben auch Kartoffelklöße – ganze Schöpfkellen voller Soße in sich aufsaugen können.