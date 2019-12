Weihnachtsgebäck Welches Plätzchen passt zu Ihnen?

Teechen kochen, Flauschesocken an und ab auf den Sessel an der Heizung. Spätestens da steht er an, der Griff in die Plätzchendose. Aber was soll darin liegen, was soll man noch backen, wenn man den Ofen vor lauter Rezepten nicht mehr sieht?



Die Entscheidung ist nicht leicht, denn sie ist folgenreich und bedeutend: Wie das Plätzchen, so der Plätzchenesser. In den Tagen und Wochen vor Weihnachten stellt sich also die Frage: Worum geht es Ihnen eigentlich, an Weihnachten, im Leben, bei Ihren Plätzchen? Ob Sie eher ein Zimtsterntyp sind, ein Kokosmakronenmädchen oder ein Lebkuchenmann, finden Sie mit unserem Plätzchentest heraus.



*Die Rezepte sind größtenteils entnommen aus "Weihnachtsplätzchen" von Andreas Neubauer, erschienen 2019, und "Weihnachtsplätzchen" von Tanja Dusy, erschienen 2017, beim Verlag Gräfe Und Unzer. Einige stammen von Freunden und Familie der Redaktion.