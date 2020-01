Daniel Kofahl "Männer tendieren mehr zum Fleisch"

Vegetarische Angebote an nahezu jedem Imbiss, eine Zustimmungsrate von 85 Prozent auf den Vorschlag von Greenpeace, eine Tierwohl-Abgabe zu erheben, eine Grüne Woche in Berlin, auf der proklamiert wird, Nachhaltigkeit verbinde weltweit: Kann es tatsächlich sein, dass die Menschen in Deutschland weniger Fleisch essen – oder sich mehr Gedanken machen über ihren Fleischkonsum? Die einen ja, die anderen nein, sagt der Ernährungssoziologe Daniel Kofahl: Zu viele Moralpredigten könnten eben auch zu negativen Rückkopplungen führen.

ZEITmagazin ONLINE: Herr Kofahl, immer mehr Menschen essen weniger Fleisch oder verzichten ganz darauf. Studien wie der Agribusiness-Report zeigen einen Rückgang beim Pro-Kopf-Verzehr: Haben wir den Peak Meat erreicht?

Daniel Kofahl: In Deutschland vielleicht, allerdings gibt es auch hier keine Trendwende, sondern eine Stabilisierung auf relativ hohem Niveau. Aber die Zahlen sagen, dass der Fleischkonsum global weiter ansteigt, einen Peak Meat kann ich empirisch also nicht erkennen. Und es gibt noch ziemlich große Potenziale: In Subsahara-Afrika zum Beispiel, wo überwiegend eine omnivore Esskultur herrscht, könnte der Fleischkonsum mit zunehmendem Wohlstand noch deutlich steigen.

© Tina Kollmann

Daniel Kofahl Der promovierte Ernährungssoziologe leitet das Büro für Agrarpolitik und Ernährungskultur (APEK) und ist Dozent an der Universität Wien sowie der FH Mittelstand. Er forscht zu Ernährungskultur und -politik sowie zu sozialen Aspekten des Genießens.

ZEITmagazin ONLINE: In Deutschland scheint sich dieser Trend eher umzudrehen: je wohlhabender, desto fleischloser die Ernährung.

Kofahl: Richtig. Ein wachsender Teil der deutschen Bevölkerung ernährt sich zwar vegetarisch oder vegan, tendenziell gebildete Gutverdiener. Momentan sind es zwischen vier und acht Prozent, schätzen verschiedene Studien. Aber der Verbrauch bleibt trotzdem gleich. Das heißt, dass andere sogar wieder mehr Fleisch essen.

ZEITmagazin ONLINE: Und zwar wer?

Kofahl: Tatsächlich sehen wir hier einen Geschlechter-Gap: Männer tendieren mehr zum Fleisch. Insgesamt haben wir es mit Menschen zu tun, die durch die permanente negative Thematisierung des Fleischessens ihr Fleisch eher noch mehr wertschätzen, gerade wegen der Dämonisierung.

ZEITmagazin ONLINE: Also eine Art Trotzreaktion.

Kofahl: Ich würde es einen negativen Rückkopplungseffekt nennen. Den gibt es oft, wenn bestimmte Lebenspraktiken stark moralisch aufgeladen werden. Beim Fleisch zum Beispiel wird gesagt, dass es für das Klima nicht gut ist, für die Gesundheit nicht gut, für die Tiere nicht gut. Und auf diese Information reagieren die einen mit einem positiven Rückkopplungseffekt. Sie verändern ihr Verhalten, ernähren sich zum Beispiel vegetarisch oder essen weniger Fleisch. Andere wiederum fühlen sich eher bevormundet und sagen "Okay, jetzt erst recht". Sie wollen sich den Fleischkonsum nicht wegnehmen lassen, vor allem wollen sie sich nicht bevormunden lassen.

ZEITmagazin ONLINE: Ist denn Freiheit ein gutes Argument, wenn ihre Ausübung das Überleben der eigenen Spezies schwieriger macht, also zukünftige Freiheit einschränkt?

Kofahl: Freiheit ist generell ein gutes Argument in der Kultur, in der wir im globalen Norden leben. Wir schätzen die Freiheit. Und natürlich macht es schon Sinn, in dieser Kultur zu fragen, ob und wie stark wir die Freiheit einschränken sollten, oder ob es nicht besser ist, einmal erreichte Freiheiten zu verteidigen. Aber ja, es kann dann zu einem Zielkonflikt kommen. Wir sehen, dass bestimmte freie Entscheidungen zu einem individuellen Verhalten führen, das, kollektiv gesehen, negative Auswirkungen hat.

ZEITmagazin ONLINE: Die Freiheit des Individuums schadet hier also dem Gemeinwohl.

Kofahl: Manchmal ist das so. Wobei die Freiheit aller ja auch Teil des Gemeinwohls ist.