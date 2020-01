Fleischkonsum Das ist ein grunz normales Schwein

Es scheint, als lägen die deutschen Jägerinnen und Jäger beim Wildschwein auf Kurs. Mal wieder.

Knapp 840.000 Wildschweine hatten sie vor zwei Jahren geschossen, in der Saison 2017/2018. Und offenbar sind sie gerade dabei, das Rekordergebnis zu wiederholen. "Im Moment bewegen wir uns auf einem ähnlich hohen Niveau", sagt Torsten Reinwald, der Sprecher des Deutschen Jagdverbands (DJV). "Damit kommen wir unserem gesellschaftlichen Auftrag nach." Dieser Auftrag ist von ganz oben erfolgt und schnell zusammengefasst: Weil es so viele Wildschweine im Wald zu geben scheint wie nie zuvor, sollen auch mehr denn je erlegt werden. Das Bundeslandwirtschaftsministerium plant gebietsweise eine "drastische Verringerung der Wildschweindichte", und das liegt wiederum an der Afrikanischen Schweinepest. Im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Polen sollen nicht nur Zäune errichtet werden, um das Einwandern infizierter Tiere nach Deutschland zu verhindern – die heimischen Bestände werden außerdem durch eine "effektive Präventionsmaßnahme" dezimiert: Abschuss.

Was die Frage nahelegt, wie es um die gesellschaftliche Verantwortung der Verbraucherinnen und Verbraucher steht. Wie könnten sie effektiv mitwirken bei der Populationskontrolle, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden? Die Antwort, die Jäger, Wildhändlerinnen und Wissenschaftler geben, ist einfach: Die Menschen in Deutschland müssten die vielen Wildschweine nur aufessen. Machen sie aber nicht.

Die Nachfrage hinkt dem Angebot nämlich schon länger hinterher. Jetzt, da die Feiertage um sind, scheint die Situation besonders dramatisch zu sein. "Die Jäger erschlagen uns mit Wildschweinen", so formuliert es Anna Gerken-Stamm, eine Hamburger Wildhändlerin. "Aber schon kurz nach Weihnachten wollte es wieder kaum jemand haben." Zum Teil werden die Jäger ihr Fleisch nun gar nicht mehr los. Oder sie bekommen Preise dafür, die nicht mal den Materialaufwand der Jagd decken.

"Es gibt Gegenden in Deutschland, in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern etwa", sagt Reinwald, "da zahlen die Händler im Moment 20 bis 30 Cent fürs Kilo." Überläufer beispielsweise – heranwachsende Tier, die keine Frischlinge mehr sind – wiegen bis zu 80 Kilo. Für ein solches Tier bekommen Jäger heute also mitunter nur noch um die 20 Euro. Eine Patrone Jagdmunition dagegen kostet schon vier bis fünf Euro. Die Trichinenschau, die vorgeschriebene Untersuchung des Tierkörpers auf winzige Parasiten-Würmer durch den Veterinär, noch einmal zehn bis 25 Euro. "Wenn ich rein ökonomisch denken würde, müsste ich jedes Wildschwein, das ich schieße, in die nächste Dickung schmeißen", sagte Wolfgang Kornder, der Vorsitzende des Ökologischen Jagdverbands Bayern, bereits im vergangenen Jahr. Und da lag die untere Preisgrenze noch bei 50 Cent pro Kilo.

Doch warum kaufen die Deutschen so wenig Wildschwein? Schließlich hat es Konsumenten mit schlechtem Gewissen einiges zu bieten: Es ist ein natürliches Produkt, denn Wild wird in Deutschland in der Regel nicht gezüchtet, sondern wächst im Wald von allein vor sich hin, ganz ohne Antibiotika. Es wird auch nicht mit Soja gefüttert, sondern kümmert sich selbst um seine Ernährung. Danach kommt es, weil es meist regional vermarktet wird, auf kurze Transportwege und eine gute Ökobilanz. Außerdem wird in den kommenden Jahren ziemlich sicher eine verlässlich große Menge von diesem Fleisch einfach so da sein.

Nach Überzeugung der meisten Politikerinnen und Wissenschaftler leben viel zu viele Wildschweine in deutschen Wäldern. Genaue Zahlen hat niemand. Dass die deutschen Bestände in den vergangenen Jahrzehnten – wie in vielen europäischen Ländern – deutlich angewachsen sind, gilt aber als sicher. Dafür spricht, dass die Zahl der Wildunfälle in den vergangenen Jahren immer neue Rekorde erreichte. Für 2017 etwa meldeten die Autoversicherer 750 Unfälle – pro Tag. In ganz Deutschland klagen Bauern und Bäuerinnen über nie dagewesene Schäden, die Wildschweine auf ihren Feldern anrichteten.

Vor allem aber die Afrikanische Schweinepest (ASP) bestimmt die Debatte. Ende 2019 ist sie nach Informationen des Friedrich-Loeffler-Instituts für Tiergesundheit im Westen Polens angekommen und könnte sich bald auch in Deutschland verbreiten. Sollte die Krankheit hierzulande bei nur einem einzigen Schwein nachgewiesen werden, müssten alle anderen Tiere im selben Betrieb ebenfalls getötet werden: Bei industrieller Mast wären das Tausende von Tieren.

Wegen ASP kommen in der Jagd nun Methoden zum Einsatz, die lange als tabu galten. In Bayern ist es Wildschweinjägern seit 2016 per Sondergenehmigung erlaubt, militärische Nachtzieltechnologie zu verwenden. In Brandenburg, Bayern und Niedersachsen wurden bereits sogenannte Saufänge eingesetzt: Gehegefallen, in die Wildschweine über Nacht gelockt werden und in denen sie am Morgen aus kurzer Distanz geschossen werden. In Brandenburg wurde 2019 sogar die Wiedereinführung der Jagd mit Pfeil und Bogen diskutiert – um Wildschweine auch in Stadtnähe schießen zu können. Schonzeiten, wie sie für Rehe, Hasen, Fasane und fast alle anderen Wildtiere gelten, gibt es für Schwarzwild seit 2018 nicht mehr. Bachen, also Muttertiere, mit gestreiften Frischlingen an ihrer Seite, dürfen allerdings weiterhin nicht geschossen werden.