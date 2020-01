Fleischrezepte An dieser Küche ist nichts niedlich

Wer etwas gegen silberne Servierhauben hat und gegen Küchenlyrik mit Sößchen und Schäumchen sowieso, der gibt seinen Gerichten solche Namen: Rehrücken – Blattsalat – Blutorange. Oder Rinderfilet – Senf – Fenchel. Ein bisschen Zauber ist natürlich immer noch dabei, schließlich verrät der Titel nichts über die Zubereitung. Doch ein sehr wichtiges Signal setzt er eben doch, indem er die Zutaten in den Mittelpunkt stellt, ihre Qualität und ihre Herkunft. Diesen Anspruch vertritt ganz vehement auch Marianus von Hörsten. Seine Eltern haben einen Demeter-Bauernhof in der Nordheide, das hat sein Verhältnis zur Natur, zu den Jahreszeiten und zu den Nutztieren nachhaltig geprägt. Von Hörsten, der unter anderem bei Tim Raue gelernt hat, bei der Global Young Chef Challenge in Lyon 2017 als bester Jungkoch der Welt ausgezeichnet wurde und zu den Gründern des Hamburger Restaurants Klinker gehört, favorisiert eine Küche, wie er sie zu Hause auf dem Hof Wörme immer wieder findet: Meine Hofküche hat der 27-Jährige deshalb sein erstes Kochbuch genannt. Er geht aus von bodenständigen, traditionellen Gerichten, die er auseinandergenommen und neu interpretiert hat. Die wenigen Bestandteile klingen mitunter geradezu minimalistisch, aber sie demonstrieren eben auch, was das Besondere an einer saisonalen, regionalen Küche ist: Sie präsentiert die Zutaten auf der Höhe ihres Geschmacks.



