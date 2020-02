Geruchssinn Michel schmeckt’s nicht

Wenn Michel Doriez das Geheimnis seines Schmorhuhns erklären soll, zeigt er auf den Drehknopf am Backofen: "200 Grad, zwei Stunden." Dann werden die Keulen so goldbraun, wie sie jetzt sind. Doriez drückt mit dem Finger auf den Knochen. Er löst sich fast vom Fleisch. "Perfekt." Den Duft von Bratfett und Paprika, der jetzt in der Küche hängt, nimmt er nicht wahr. Doriez muss sich auf das Gefühl in seinen Fingerspitzen verlassen, um die Hühnerkeulen zu prüfen.

Der Mann, der in seinem karierten Hemd und der Schürze fast zu sehr dem Klischee eines französischen Kochs entspricht, ist Anosmiker. Das heißt: Er hat eine Riechstörung. Wenn Michel Doriez etwas isst, erkennt er über die Rezeptoren auf der Zunge die fünf Grundgeschmacksrichtungen: salzig, süß, sauer, bitter, umami. Das Aroma aber, mit dem die Duftmoleküle die Riechschleimhaut erreichen, kann er nicht wahrnehmen. Es ist, als hielte er sich beim Kauen die Nase zu. Er merkt, wenn etwas salzig schmeckt – aber er weiß nicht, ob das Salz von einer Olive oder einem Stück Speck kommt.

Vor 18 Jahren fing das bei ihm an, ausgelöst durch einen leichten Schnupfen. Vom einen auf den anderen Tag roch der heute 65-Jährige nichts mehr. "Ich dachte, das wird schon wieder weggehen", sagt Doriez. Nach einer Woche aber merkte er, dass etwas nicht stimmte. Es war der 25. Dezember 2001. Er erinnert sich noch genau. Doriez wohnte damals in Paris, arbeitete als Autor für Unterhaltungsshows beim Fernsehen, zum Beispiel für die französische Version von Verstehen Sie Spaß?. Ein befreundeter Koch hatte ihn in sein Restaurant eingeladen, um die Reste des Weihnachtsessens zu tilgen: "Zwei Teller Tagliatelle mit einem halben Kilo Jakobsmuscheln und vier bis fünf Trüffeln." Michel Doriez deutet mit seinen Händen Berge an. "Ich habe gesagt, es sei lecker, obwohl ich nichts geschmeckt habe. Dabei bin ich immer ein großer Liebhaber von Trüffeln gewesen!"

Ob die Hähnchenschenkel perfekt auf den Punkt sind? Das ist für Michel Doriez eine Frage von "Konsistenz + Temperatur + Optik", sagt er. © Christoph Wiesel für ZEITmagazin ONLINE

Experten schätzen, dass weltweit etwa fünf Prozent der Bevölkerung unter Anosmie leiden. Die Ursachen können vielfältig sein: Häufig kommen die Symptome einfach mit dem Alter. Es gibt aber auch ganz andere Auslöser. Zum Beispiel Unfälle, eine Infektion der Atemwege oder sogar Parkinson.

18 Jahre nach seiner Diagnose, an einem sommerlichen Junitag, sitzt Michel Doriez auf der Terrasse vor seinem Restaurant, der "Schattenterrasse", wie sie auf dem Hinweisschild zum Restaurant angepriesen wird. Die Ardèche im Süden Frankreichs ist eine dieser Regionen, in denen die Sonne so viel scheint, dass Schatten wertvoll ist. In Saint-Montan, einem kleinen Örtchen mit rund 2.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, bewirtet Doriez zusammen mit seiner Frau Madeleine Daburon das Le P’tit Bistrot. Das Restaurant kuschelt sich in die südfranzösische Idylle: Mauern aus hellem Stein, rote Fensterläden, Rosmarinbüsche vor der Tür. Die Karte ist klein. Es gibt zum Beispiel "Gefügelterrine nach Art der Madeleine", "Confierte Hühnerkeule mit Paprika", "Mousse von Erdbeeren aus dem Garten von Madame Mathon", der Nachbarin. Die Geflügelterrine duftet ein bisschen nach Rosmarin, der Salat bekommt eine Senfvinaigrette. Die Hähnchenschenkel sind weich geschmort und kräftig, aber auf den Punkt abgeschmeckt.

Im Laufe der Zeit hat Doriez Strategien entwickelt, um seine Erkrankung zu kompensieren. Bei Nudeln verlässt er sich vor allem auf sein Gehör: "Wenn sie anfangen zu kochen, macht es ‚bliblibli‘." Er blubbert mit den Lippen. "Wenn sie weich gekocht sind, ‚blublublu‘. Dann höre ich, dass sie fertig sind." Beim Tartar achtet er darauf, dass er die Oberfläche gleichmäßig mit Salz bestreut – einmal von rechts, einmal von links. Bei Ochsenbäckchen in Rotwein versucht er, das Fleisch mit Löffel und Gabel auseinanderzuziehen. Geht das ganz leicht, ist das Gericht fertig geschmort.

Seine Krankheit ist für Michel Doriez heute leichter zu ertragen als in den ersten Jahren nach der Diagnose. Das sei eine schwierige Zeit gewesen: "Essen macht ja nicht nur satt, es macht Spaß, es befriedigt." Ohne Geschmack und Geruch kam Doriez das Leben fad vor. Er trennte sich von seiner damaligen Freundin. In der Sexualität sind Gerüche ein wichtiger Reiz. Doriez bekam keine Erektion mehr, erzählt er. Das Einzige, was ihm damals ein bisschen Genuss versprach: der scharfe Geschmack von Whisky. "Ein Schluck Whisky, das war wie ein Glas Wasser in der Wüste." Als er eine halbe Flasche pro Stunde trinken konnte, entschied er sich, etwas zu ändern. Heute trinkt Doriez deutlich weniger Alkohol. Dass er, der Sohn eines Weinhändlers, keinen Wein mehr genießen kann, ist für ihn das Schlimmste an seiner Erkrankung. Je feiner und teurer ein Wein ist, desto weniger kann er damit anfangen. Er schmeckt die Aromen einfach nicht.

Wegen der Krankheit verlor er auch die Lust an seinem Job als Fernsehautor. Er arbeitete immer weniger, konnte sich die Miete in Paris nicht mehr leisten und zog in eine Mühle in der Normandie. Er schrieb ein Buch mit dem Titel Ich kann mich nicht mehr riechen.

Während seiner Zeit in der Mühle lernte er die Käsehändlerin Madeleine Daburon im Internet kennen. Die beiden wurden ein Paar und lebten einige Jahre in der Normandie. Irgendwann stieß Daburon auf die Anzeige für ein leerstehendes Restaurant im Süden Frankreichs.