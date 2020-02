Kürbisbrot Eine Getreidemühle ist voll was wert

Man kennt das ja: Ständig wächst das Sortiment an Küchengeräten, bald weiß man nicht mehr, wohin damit. Zur Anwendung kommen die wenigsten. Beziehungsweise: Bei den meisten sinkt die Anwendungshäufigkeit sehr schnell. Eines jedoch kann Sabine Wolfgang sehr empfehlen: "Meine Getreidemühle ist seit fast zehn Jahren täglich im Einsatz. In der Vollwertkost ist sie nicht wegzudenken, schließlich soll Getreide erst kurz vor der Weiterverarbeitung gemahlen werden, so bleiben alle wertvollen Inhaltsstoffe erhalten."



