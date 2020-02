Selleriecremesuppe Für Vegetarier, Flexitarier und Westfalen

Mit einem Lächeln geht alles leichter im Leben, findet Tessa Kölling. Deswegen hat sie ihren Blog von Applewood House in Make me smile umbenannt. Es gibt viele Dinge, die der dreifachen Mutter ein gutes Gefühl geben: Lesen, Skifahren, Reiten, Kochen und Kochbücher lesen. Während ihres Studiums waren das vor allem Das Große Dr. Oetker Backbuch und alles von Alfred Biolek. "Mein Freund, inzwischen Mann, und ich haben damals mindestens einmal die Woche das legendäre Monty-Python-Huhn nachgekocht", erzählt die gelernte Diplomingenieurin, die inzwischen als Social-Media-Consultant ihr Geld verdient. Später kamen Marcella Hazans Essentials of Classic Italian Cooking und Julee Rossos & Sheila Lukins The Silver Palate Cookbook hinzu.



