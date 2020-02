Wermule Ohne Wehmut durch den Winter

Ist ein Mojito ein Longdrink? Muss bei einer Margarita immer ein Salzrand ans Glas? Und wie viel Zitrone gehört in einen Whiskey Sour? Unsere Serie "Absacker" beantwortet diese Fragen und verrät Ihnen, wie Sie sich selbst den richtigen Drink für einen perfekten Abend mixen können. Denn hinter jedem Drink verbirgt sich ein Lebensgefühl.

Heute klingt "Wermut gegen Schwermut" nach einem Trinkspruch, im 19. Jahrhundert war es eine ärztliche Verordnung. Schon die alten Ägypter tranken mit Kräutern und Gewürzen verfeinerten Wein. Auch Hippokrates lobte die Vorzüge des Getränks, es solle das Immunsystem stärken und Gedächtnisverlust vorbeugen.

Absacker Ein guter Drink ist mehr als nur ein guter Drink. Er ist Geschmackserlebnis, Zeitreise und eine Expedition in die Kulturgeschichte des Trinkens. Wie ist der Old Fashioned in den Sechzigern gelandet? Warum hat es der Aperol Spritz von der Adria an den Baggersee geschafft? Und warum wird lieber geschüttelt als gerührt? Unsere Serie Absacker erzählt die Geschichten hinter den Drinks, von den Klassikern bis zu den Newcomern, mit und ohne Alkohol. Und immer mit Rezept.

Die Wurzeln des Wermuts, wie wir ihn heute kennen, liegen jedoch in den Savoyer Alpen. Im Jahr 1786 gründete Antonio Benedetto Carpano in Turin die erste, noch heute beliebte Marke. Ursprünglich als Damengetränk gedacht, war der betörend-süße "Antica Formula" bald so beliebt, dass Carpano sein Geschäft rund um die Uhr öffnete. Etwa zeitgleich entwickelte sich in Frankreich die trockene weiße Version, der Noilly Prat.

Heute muss Wermut laut Gesetz zu mindestens 75 Prozent aus Wein bestehen, der Rest ist eine hoch individuelle Mischung aus Kräutern, Gewürzen, Botanicals, Zucker und Farbstoffen. Hinzu kommt das besonders im Alpenraum verbreitete namensgebende Wermutkraut, mit seinem unverwechselbaren bitteren Aroma. Die weiße trockene Version ist essenzieller Bestandteil eines Dry Martini, die süße rote verleiht einem Manhattan-Cocktail seine Fruchtnote. Die Perfektion eines Negroni entsteht im Zusammenspiel von zwei komplexen Bittergetränken – Campari und roter Wermut.

Oder man trinkt ihn pur. Vor allem in mediterranen Ländern gehört ein Glas Wermut auf Eis zur Alltagskultur. Dass Barcelona als heimliche Hauptstadt des Bittergetränks gilt, ist kein Wunder: In Spanien erinnert die hora del vermut die Menschen daran, es jetzt mit der Arbeit mal gut sein zu lassen und den Feierabend zu genießen.

Dieses Lebensgefühl fasziniert die zwei Schweizer Gastronomen Marius Frehner und Kaspar Fenkart. So sehr, dass sie beschlossen, es in die Flasche zu bringen. Der Name ihres Produkts zeugt dabei von Schweizer Bescheidenheit – einfach Wermut. Basis ist ein spanischer Monastrel, versetzt mit neunzehn verschiedenen Kräutern. Dazu hat das Duo vergangenes Jahr unweit des Züricher Hauptbahnhofs ein passendes Bistro eröffnet.

Das Wermut befindet sich im Erdgeschoss eines Programmkinos, ein eleganter, blumengeschmückter Raum. Tagsüber steht Smørrebrød, abends Safranrisotto auf der Karte. Am liebsten trinken die beiden Enddreißiger ihren Wermut pur, auf Eis. Das macht ihre Moscow-Mule-Variation Wermule allerdings nicht weniger zum Eisbrecher und Schlusspunkt eines langen oder kurzen Arbeitstages.



Rezept für Wermule

Zutaten:

6 cl weißer Wermut

2 cl Limettensaft

6 cl Pimento (Ginger-Beer)

einige Zweige frische Minze

Zubereitung:

Alle Zutaten bis auf die Minze verrühren. In ein Rotweinglas geben, mit Minze dekorieren und servieren.