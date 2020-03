Carbonara US Style Vier Rezepte für Pasta ohne Tomaten

Keine Zeit zum Kochen? Das ist gerade keine Ausrede – wer viel zu Hause sein muss, hat auch Zeit, sich etwas zuzubereiten. Nur was? In der Kochbuchsammlung sollte man sich jetzt vorsichtshalber nicht verlieren, dann sieht man nur, was man alles nicht in der Vorratskammer hat. In dieser losen Serie stellen wir deshalb schnelle Gerichte ohne kapriziöse Zutaten vor. Damit man sich zu Hause etwas Gutes tun kann.



