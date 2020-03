Champagnercocktail Ein Drink wie ein Charleston-Kleid

Ist ein Mojito ein Longdrink? Muss bei einer Margarita immer ein Salzrand ans Glas? Und wie viel Zitrone gehört in einen Whiskey Sour? Unsere Serie "Absacker" beantwortet diese Fragen und verrät Ihnen, wie Sie sich selbst den richtigen Drink für einen perfekten Abend mixen können. Denn hinter jedem Drink verbirgt sich ein Lebensgefühl.

Ein Land sehnt sich zurück, nach den goldenen Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts. Nach Frauen in Charlestonkleidchen, nach Automobilen, groß wie Schrankwände, nach expressiver Kunst und rauschhaften Nächten ohne Rauchverbot. Diese Sehnsucht kann allerdings momentan eher nur am Bildschirm befriedigt werden. Mit der Hausbar in Reichweite sieht man dann in der Serie Babylon Berlin, wie damals in der deutschen Hauptstadt getrunken wurde: aus Champagnerpyramiden, deren Inhalt von einem Glas ins andere überfloss, als Symbol für mehr, mehr, mehr.

In Frankreich tranken die Feiernden damals ihren Champagner nicht nur pur, sondern mit Vorliebe als French 75. Der Name des Drinks geht zurück auf ein gleichnamiges, mit einem 75-Millimeter-Kaliber versehenes Kanonenmodell aus dem Ersten Weltkrieg. Ähnlich explosiv ist die Wirkung des French 75. Erstmals schriftlich erwähnt wurde das Rezept in Robert Vermeires 1922 erschienenem Buch Cocktails – how to mix them und im gleichen Jahr in Harry's ABC of Mixing Cocktails, damals noch mit Calvados und Grenadine. Erst fünf Jahre später tauchte das erste Rezept mit Gin und Champagner auf. Im Prinzip handelt es sich um die verschärfte Version eines Gin Collins, der mit Soda aufgegossen wird. Weitere Abwandlungen ersetzen den Gin durch Wodka (French 76), Brandy und Calvados (French 68) oder Bourbon (French 125).

Von Paris aus gelangte der French 75 in den New Yorker Stork Club, wo unter anderem Sinatra, die Kennedys und Marilyn Monroe verkehrten. Auch im Filmklassiker Casablanca taucht der mit der Dekadenz flirtende Drink auf, und bis heute ist er ein Klassiker auf vielen Barkarten.

Ehrensache, dass ihn auch der 32-jährige Damien Guichard im Repertoire hat, schließlich ist er Franzose. Sein Arbeitsplatz ist das Truffle Pig in einem weniger schäbigen Teil Berlin-Neuköllns – eine Speakeasy-Bar im Hinterzimmer der Eckkneipe Kauz & Kiebitz. Die wenigen Sitzplätze gruppieren sich um eine quadratische Bar, auf deren Tresen stets eine offene Flasche Champagner kühlgelegt ist. Noch lieber als einen klassischen French 75 serviert der aus der Nähe von Avignon stammende Guichard aber eine Eigenkreation: Giddy-Up Pig. "Der ist im Rahmen eines Auster-Events entstanden und passt perfekt zu den Ansprüchen unserer Bar: interessante Zutaten, trotzdem zugänglich", sagt Damien Guichard. "Sein Name verweist auf die Kategorie der Pick-me-up-Drinks, weil sie Energie geben und die Laune heben."

Wer Champagnermixen für eine Verschwendung hält, greift auf Crémant zurück. Was schade ist, weil ein wenig Überfluss dem Leben Glanz verleiht. Immerhin das können wir lernen von den 1920ern.

Giddy-up Pig

Zutaten:

40 ml Bombay Sapphire



20 ml Apfel-Sellerie-Shrub

15 ml Limettensaft

10 ml St-Germain-Holunderlikör

5 ml Meerrettichinfusion

Für den Apfel-Sellerie-Shrub:

500 g Bio-Äpfel Elstar

500 g Sellerie

Zitrussäure

Weinsäure

Zucker

Klarer Apfelessig

Für die Meerrettichinfusion:

1 großes Stück Biomeerrettich

1 l Wodka

Zubereitung:

Für den Apfel-Sellerie-Shrub Äpfel und Sellerie getrennt entsaften und mit Zitrus- und Weinsäure mischen, so werden sie nicht braun. Zwei Drittel Apfel- mit einem Drittel Selleriesaft mischen, dann ein Drittel der Gesamtmenge an Zucker zufügen und ein Zehntel Apfelessig.



Eine Stunde lang bei 55 Grad in den Sous-vide-Garer geben. Wer keinen hat, kocht die Mischung langsam unter stetigem Rühren auf dem Herd, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Für die Meerrettichinfusion Meerrettich in kleine Stücke schneiden und 24 Stunden lang in Wodka ziehen lassen. Besonders gut geht das mit einem Vakuumgerät.



Für den Cocktail alle Zutaten bis auf den Champagner kräftig shaken. In ein Coupetteglas füllen, mit Champagner aufgießen und servieren.