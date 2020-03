Hotdog-Wrap Kinder sind wunderbare Köche!

Ausgangsbeschränkung, ein Wort, das schon Erwachsene nervös macht, ist für Kinder ein Affront. Und es ist den Jüngsten schwer zu vermitteln, warum selbst die Die drei ??? allerhöchstens noch zu zweit unterwegs sein dürfen. Derweil wird das Kinderzimmer enger. Immer schon hat hier auch die Langeweile gewohnt, die macht sich jetzt aber breit und breiter und irgendwann stehen sie dann vor einem, die lieben Kleinen, und reklamieren die neuen Lebensumstände: "Scheiß-Corona!" Abstraktes Thema, gut zusammengefasst! Die Eltern nicken zustimmend und grübeln später still, ob die Ansage "Okay. Aber wirklich nur acht Stunden Kika heute, dann ist Schluss!" in Krisenzeiten vielleicht sogar pädagogisch vertretbar wäre.

