Lachs mit Paprikacouscous und Minzjoghurt Ein Korn, so saftig süß

Es sind schwere Zeiten für Köchinnen und Köche. Restaurants müssen entweder schließen oder dürfen ihre Speisen nur noch liefern und zum Mitnehmen verkaufen. Da kann es nicht schaden, wenn man genauso gerne zu Hause am Herd steht. So wie Katarina Jancova, die hauptberuflich als Köchin arbeitet, beim Bistro Monsalvy im bayerischen Aschheim. Mindestens so gerne wie für dessen Gäste kocht Jancova für ihre drei "Männer", ihren Ehemann und die beiden gemeinsamen Söhne, vierzehn und sieben Jahre alt. Was es zu Hause in München gibt, teilt sie auf dem Blog DeliKatka. Ursprünglich stammt die 37-Jährige aus dem slowakischen Nitra. Schon ihre Mutter war eine talentierte Köchin, da lag es nahe, dass die Tochter sich erst mit Lebensmitteltechnologie beschäftigte und dann noch eine Kochausbildung absolvierte. Privat kocht sie gerne auch für größere Gruppen – das geht bis auf Weiteres natürlich nicht mehr. Aber ihr Rezept für gebratenen Lachs mit Paprikacouscous und Minzjoghurt ist nur für vier Personen gedacht, also genau richtig für einen gemütlichen Sonntag mit außerfamiliärer Kontaktsperre.



