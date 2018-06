Lärm in der Nacht und Ruhe am Morgen: So wohnt Leyla Gediz. Ihr Istanbuler Apartment ist wandelbar. Während im Nebenraum Gäste musizieren und schreinern, bereitet die Künstlerin im großen Wohnzimmer ihre nächste Ausstellung vor. Ihr nächstes Wohnziel hat sie schon im Kopf: New York. Inklusive Ehemann und drei Katzen natürlich. Mehr über Leyla Gediz lesen Sie bei Freunde von Freunden.