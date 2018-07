36/52

Berlin 2001. Vor Freude hopsen, vor Enttäuschung kotzen. So ungefähr war das für mich mit meinem schwer erkämpften Fototermin mit der Hip-Hop-Combo De La Soul während ihrer Deutschlandtournee 1989. Ich hatte als Fan der ersten Stunde ein Magazin dazu genötigt, mir ein Schreiben aufzusetzen, um überhaupt einen Termin zu kriegen. Doch die Jungs stiegen aus dem Bus, ließen mich – nach einem kurzen Check: »Hey! Where's Kentucky Fried Chicken? Where's McDonald’s?« stehen und kamen nicht mehr wieder. Das Shirt ist mir geblieben, der Mops war nur geliehen. Und natürlich bleibt auch bis heute das Gefühl ihres späteren Songs Ring Ring Ring: »Hey how ya doin' / Sorry ya can't get through / Why don't you leave your name and your number / And I’ll get back to you.«