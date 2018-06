Ehe ein Text im ZEITmagazin oder in der ZEIT gedruckt wird oder bei ZEIT ONLINE erscheint, kommt er ins Korrektorat. Dort wartet unter anderem Oliver Voß auf ihn, der strengste aller Korrekturleser. Diese Kolumne will Sie an seinem Sprachwissen teilhaben lassen: Wir zeigen Ihnen jede Woche eine Textpassage, die in unseren Augen völlig korrekt war. Und die dann trotzdem von Oliver Voß an einer kritischen Stelle mit einer Notiz versehen wurde.

Sein dritter Fall



(Moritz von Uslar stellt dem Künstler Cyprien Gaillard 99 Fragen.)

48 Stimmt die Geschichte, dass Sie als eines Ihrer nächsten Kunstprojekte planen, den Obelisken vom Pariser Place de la Concorde abzubauen und nach Ägypten zurückzuführen?



Ja.

49 Sollte die Nofretete vom Neuen Museum in Berlin zurück ins Ägyptische Museum nach Kairo gebracht werden?

Brauchen die Ägypter noch ein antikes Kunstwerk? Da bin ich nicht sicher. Vielleicht sollte eine Delegation aus Kairo ins Neue Museum kommen und sich dort etwas anderes aussuchen.