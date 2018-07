Fehlerlesen Können Sie die Sprachkultur pflegen?

Ehe ein Satz im ZEITmagazin oder in der ZEIT gedruckt wird oder bei ZEIT ONLINE erscheint, kommt er ins Korrektorat. Dort wartet unter anderem Oliver Voß auf ihn, der strengste aller Korrekturleser. Diese Kolumne will Sie an seinem Sprachwissen teilhaben lassen: Wir zeigen Ihnen jede Woche einen Satz, der in unseren Augen völlig korrekt war. Und der dann trotzdem von Oliver Voß an einer kritischen Stelle mit einer Notiz versehen wurde.



Sein vierter Fall



(Jens Jessen übt Gesellschaftskritik am Kulturpessimismus.)



Die Neigung, aufgrund einer Neuerung den gesamten Lebensbereich zu verfluchen, in dem sie auftritt, vielleicht auch für die Zukunft nichts Gutes mehr zu erwarten, nennt man heute gerne Kulturpessimismus. Alles geht zugrunde! Das Seichte erobert die Welt! Der Pessimismus bezieht sich in dieser Verwendung des Wortes auf den Untergang der Kultur, den man bedauert, aber für sicher hält. Früher wurde das Wort anders verwendet. Der Kulturpessimist des späten 19., beginnenden 20. Jahrhunderts war im Gegenteil jemand, der den Untergang der Kultur wünschte. Sein Pessimismus bezog sich auf den Segen der Kultur, an den er nicht glaubte – er hätte lieber etwas mehr vitale Barbarei gehabt.